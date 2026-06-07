Йдеться не про кілька стад і не про десятки тисяч тварин. Впродовж зовсім короткого періоду тут може народитися до 500 тисяч телят. Масове народження дитинчат є частиною Великої міграції – одного з наймасштабніших природних рухів тварин на планеті. У цей період мільйони травоїдних переміщуються між Танзанією та Кенією у пошуках свіжої трави й води, пише Discover wild life.

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Чому пів мільйона дитинчат гну народжуються майже одночасно?

Гну приурочують появу потомства до сезону дощів. Саме тоді на півдні Серенгеті з'являється свіжа коротка трава, яка швидко росте після опадів. Вона є надзвичайно поживною для самиць. Основне місце отелення – рівнини з короткою травою в районі Ндуту. Ця територія простягається через південний Серенгеті до заповідної зони Нгоронгоро.

Природа просто вражає / Фото Unsplash

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Трави тут ростуть на вулканічних ґрунтах і містять важливі мінерали, зокрема кальцій і магній. Для самиць це має велике значення, бо така їжа підтримує вироблення молока й допомагає вигодовувати новонароджених телят.

Є й інша перевага – відкритий ландшафт. На рівнинах із короткою травою хижакам складніше непомітно підкрадатися до стада. Леви, гієни й гепарди все одно полюють на телят, але простір дає травоїдним бодай трохи більше шансів помітити небезпеку раніше. Пологи починаються раптово й проходять синхронно.

Приблизно 80 – 90% телят народжуються в межах вузького тритижневого періоду. Така масовість працює як стратегія виживання. Хижаки не можуть уполювати всіх. Навіть якщо частина новонароджених гине, величезна кількість дитинчат гарантує, що багато з них переживуть найнебезпечніші перші тижні.

Як новонароджене гну виживає серед хижаків?

Дитинчата гну народжуються вже добре підготовленими до життя на відкритій рівнині. Зазвичай вони з'являються на світ у центрі стада, з відкритими очима й добре розвиненими ногами. Вагітні самиці часто народжують до полудня.

Самі пологи тривають недовго – іноді лише кілька хвилин. Часто теля народжується, коли мати стоїть. Після цього починається найважливіший етап. Мати швидко заохочує дитинча підвестися й рухатися. Лише після цього теля отримує можливість смоктати молоко.

Новонароджене гну може стати на ноги вже через дві-п'ять хвилин після появи на світ. Невдовзі воно здатне рухатися разом із матір'ю, а приблизно за годину – бігти поруч зі стадом. На відкритих рівнинах Серенгеті хижаки постійно стежать за слабкими, повільними або відсталими тваринами. Саме тому рухливість стає головним захистом новонародженого.

За кілька днів телята вже стають достатньо швидкими й спритними, щоб уникати багатьох небезпек. Проте перші тижні все одно залишаються найвразливішими.

Що таке гну і чому їх називають "дикими звірами"?

Гну – це великі африканські антилопи, відомі своїм масовим міграційним способом життя. Вони належать до родини порожнисторогих і мають дуже впізнавану зовнішність. У гну голова є кудлата грива, похила спина та вигнуті роги. Через це тварина справді виглядає як дивне поєднання антилопи й дикої худоби.

Найбільше відомі завдяки Великій міграції – безперервному щорічному руху через екосистеми Серенгеті й Масаї-Мара. У міграції беруть участь понад 1,8 мільйона гну. Разом із ними пересуваються близько 300 000 зебр, а також інші травоїдні – імпали, канни та газелі Томсона.

Новонароджене гну важить приблизно 20 кілограмів. Воно має добре розвинені ноги й м'які копита, які швидко допомагають йому стати на землю. Забарвлення телят світліше, жовтувато-коричневе. Дорослі гну темніші, часто сіруваті, з характернішою гривою та "бородою". У малих ще немає повністю сформованих рогів і дорослого вигляду.