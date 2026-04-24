Ши Чен порівнюють з Атлантидою, оскільки це місто дуже добре збереглося під водою. Сягає воно часів династії Східна Хань і розширювалося за династій Мін і Цін, повідомляє Daily Galaxy.

Що відомо про Ши Чен?

Свого часу це був політичний і економічний центр східної провінції Чжецзян. У місті була регіональна резиденція влади, повідомляє Indy100.

У період свого розквіту це був структурований регіональний центр з розвиненою інфраструктурою. Тут кипіло активне міське життя з організованими вулицями, храмами та громадськими будівлями. Площа міста становила близько 500 квадратних метрів.

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні та корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває із 7 квітня до 6 травня.

Міські стіни мали п'ять в'їзних воріт – на відміну від традиційних чотирьох у старих китайських містах. Вважають, що збудували їх у XVI столітті.

Крім того, на широких вулицях було встановлено 265 арок з кам'яними зображеннями драконів, феніксів і левів та історичними написами. Деякі з них датуються 1777 роком, пише BBC.



Такий вигляд міг мати Ши Чен у період свого розквіту / Малюнок китайської редакції National Geographic

Чому це місто опинилося під водою?

У 1959 році китайський уряд вирішив побудувати у цьому районі гідроелектростанцію. Потрібно було звільнити місце для греблі Синьань та прилеглої до неї самої ГЕС, тож Ши Чен було затоплено. А у результаті утворилося озеро Цяньдао.

Йшлося не просто про те, що історичну пам'ятку буде стерто з лиця землі. У межах проєкту було переселено близько 300 тисяч осіб. Деякі з них мали сім'ї, які проживали у цьому місці протягом століть.

Однак на глибині 40 метрів місту вдалося зберегтися. Після завершення будівництва греблі вода, що підіймалася, поступово покривала ці споруди, не руйнуючи їх відразу. Водночас вона не містила жодних корозійних елементів і не була сприятливою для тварин і рослин, через діяльність яких міські будівлі могли б зруйнуватися.

Захищене від вітру, дощу та сонця місто отримало прізвисько "капсула часу", оскільки майже всі будівлі збереглися у майже ідеальному стані, зокрема дерев'яні балки, кам'яні арки та сходи. Ба більше, у деяких місцях можна простежити цілі вулиці, що дозволяє зрозуміти, як було влаштоване місто.

Як добре зберігся Ши Чен / Фото китайської редакції National Geographic і Europics/CEN

Як Ши Чен знову привернув увагу?

Місто було "заново відкрито" у 2001 році. Тоді китайський уряд організував експедицію, щоб подивитися, що могло залишитися від загубленого мегаполіса. На диво, він чудово зберігся після багатьох років, проведених під водою. Як наслідок, до 2017 року його відкрили як місце для дайвінгу.

Сьогодні водолази поступово вивчають кожну будівлю, споруду, арку, дорогу та будинок, щоб зрештою скласти повну картину, який це все мало вигляд у минулому. Дослідники відзначають, що досі можуть розгледіти деталізовані елементи архітектури.

Нам пощастило. Як тільки ми пірнули в озеро, одразу ж знайшли зовнішню стіну міста та навіть підняли цеглу, щоб підтвердити це,

– розповів Керівник місцевого туристичного відомства Цю Фен, передає Daily Mail.

Сьогодні "підводна Атлантида" приваблює дайверів, вчених і документалістів з усього світу. Однак відвідати його можуть лише люди, які мають підтверджений досвід дайвінгу, особливо у глибоководних умовах. Руїни ще не повністю нанесли на карту, тому його вважають небезпечним для недосвідчених туристів.

Попри важкодоступність, Ши Чен залишається унікальним історичним об'єктом, який продовжує дивувати дослідників своєю збереженістю. Занурення сюди відбуваються з квітня по листопад.

Який вигляд сьогодні має Ши Чен: дивіться відео