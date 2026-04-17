Знахідка розкриває цінну інформацію про берберських піратів, які тримали у страху Середземномор'я протягом більш як століття. Про це повідомляє Popular Mechanics.

Як дослідники знайшли корабель?

Дайвери на нього натрапили ще кілька десятиліть тому – у 2005 році. Тоді американська компанія Odyssey Marine Exploration (OME) шукала залишки англійського військового корабля HMS Sussex. Він затонув у цьому районі у 1694 році. Також відомо, що на його борту розміщувалися 80 гармат, пише Live Science.

"Як це часто буває під час пошуку конкретного затонулого корабля, ми виявили безліч місць, які ніколи раніше не бачили", – розповів засновник OME та керівник тієї експедиції Грег Стемм.

За його словами, під час тієї експедиції у цьому районі також виявили уламки стародавніх римських і фінікійських кораблів.

Хоча корабель виявили ще у 2005 році, однак інформація про нього з'явилася саме зараз. Нещодавно у журналі Wreckwatch Cтемм написав відповідну статтю.

Що відомо про саме піратське судно?

Його уламки лежать на глибині близько 830 метрів у Гібралтарській протоці. Щоб дослідити корабель – група науковців направила до нього дистанційно керований підводний апарат.

Так, вдалося з'ясувати, що судно було озброєно чотирма великими гарматами, десятьма поворотними гарматами та безліччю мушкетів. Його довжина становила майже 14 метрів і на ньому могла поміститися команда з приблизно 20 піратів.

Як з'ясували дослідники, це міг бути тартан – невеликий корабель з трикутними косими вітрилами на двох щоглах, яким також можна було керувати з допомогою весел. За словами Кінгслі, берберські пірати у XVII та XVIII століттях могли використовувати такі кораблі частково тому, що їх часто приймали за риболовні судна. Тож неможливо було запідозрити, що насправді на борту перебувають пірати.



Такий вигляд має тартан / Фото Pinterest

В уламках корабля також було знайдено каструлі та сковорідки з міста Алжир, який свого часу був центром берберських корсарів. А ця знахідка наводить на іншу думку щодо того, під кого могли маскуватися пірати. Експерти припускають, що вони могли себе видавати за торговців.

Корабель міг прямувати до узбережжя Іспанії, щоб пограбувати та захопити тамтешні поселення. Однак під час руху судно затонуло. Найімовірнішою причиною, чому воно опинилося на дні моря, вважають шторм.

Завдяки знайденим артефактам вдалося визначити час експлуатації судна. Найточнішу відповідь дають скляні пляшки, що були виготовлені у Бельгії чи Німеччині. Оскільки їх видули у період з 1740-го по 1760 роки, отже датувати корабель не можна пізніше за 1760 рік. Однак наразі неможливо визначити дату побудови корабля чи тривалість його експлуатації.

Які ще знахідки виявили?

Серед інших речей, які знайшли на борту корабля, цікавою є підзорна труба – телескоп раннього типу, що був революційним для свого часу. Її імовірно захопили на європейському кораблі. Також дослідники виявили кераміку та чайні чаші, виготовлені в Османській імперії. Ці знахідки підтверджують, що це був піратський корабель, навантажений краденими товарами.

Деякі частини уламків добре збереглися. Зокрема, нижня третина корпусу залишалася недоторканою протягом останніх чотирьох століть. Щоправда, верхні частини корабля зруйнували корабельні хробаки, або так звані морські терміти.

Знахідки, виявлені на берберському піратському кораблі / Фото Seascape Artifact Exhibits Inc.

Хто такі берберські пірати?

Значну частину західного узбережжя Північної Африки – від сучасного Марокко до Лівії – у ті часи іменували "Берегом Варварів". Таку назву регіон отримав через берберський народ, який тут проживав.

Упродовж понад 200 років берберські пірати були тут серйозною загрозою. Вони фактично правили Середземномор'ям з XVII століття до початку XIX століття.

Їх і їхні судна називали берберськими корсарами. Пірати були приватними каперами, які плавали під прапорами кількох країн уздовж північного узбережжя Африки. Вони нападали на інші кораблі та здійснювали работоргівлю вздовж середземноморського та атлантичного узбереж Європи.



Англійський корабель у бою з берберськими судами, 1678 рік / Картина Віллема ван де Вельде

Захоплених людей лиходії або тримали у заручниках заради викупу, або продавали у рабство у Північній Африці. Ще до початку XX століття воно діяло у деяких мусульманських країнах.

Менш відомі, ніж пірати Карибського моря, корсари Алжиру почали займатися піратством значно раніше та робили це масштабніше. Якщо Чорна Борода та його банда вселяли жах в екіпажі окремих кораблів, то берберські пірати тероризували цілі держави,

– зауважив археолог і дослідник Шон Кінгслі.

За його словами, улюбленими для них місцем полювання було море навколо Гібралтарської протоки. Тут вони здобували третину всіх своїх трофеїв.

Однак піратська діяльність берберських корсарів припинилася на початку XIX століття, а саме після Другої берберської війни 1815 року. У ній пірати зазнали поразки від Сполучених Штатів.

Дивіться відео про піратів Середземного моря

До яких висновків спонукає виявлення цього піратського корабля?

Інформація, отримана з уламків корабля, дозволяє краще зрозуміти, якими були морські простори XVII століття.

"Загроза алжирських корсарів була для Заходу звичайним явищем", – зазначає Стемм.

Однак, додає він, піратський корабель, знайдений у глибоких водах, є цінним відлунням одного з найбільших морських жахів західного Середземномор'я.

У книгах і фільмах завжди зображують піратів із сережками у вусі. Однак золоті кільця були не просто модним аксесуаром. Вони мали певний символізм щодо морських подорожей, також були предметом езотеричним і виконували одну дуже практичну функцію.

Для чого насправді пірати носили сережку у вусі:

на знак подорожей і плавань;

через забобони;

щоб не оглухнути;

через недовіру до "колег по цеху";

як плату за похорон.

