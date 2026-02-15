Передусім сережки мали певний символізм щодо морських подорожей, також вони були предметом езотечним і виконували одну дуже практичну фунцію. Про це пише історик Гейл Селінджер.

Цікаво Мріяла бути піратом: дівчина розповіла, як живе на човні

Для чого насправді пірати носили сережку у вусі?

На знак подорожей і плавань

Це більше стосується моряків, а не піратів. Ті з гордістю носили сережки на знак своїх подорожей і плавань. Сережки дарували молодим морякам на згадку про їхнє перше перетинання екватора або про те, як вони обігнули підступні води мису Горн, найпівденнішого краю Південної Америки, повідомляє Live Science.

Через забобони

Люди, які все своє життя проводять наодинці з товщею води, в принципі дуже забобонні, а пірати й поготів. Це й не дивно, адже якщо твоє життя щохвилини залежить від погоди, природи та інших обставин, які ти не можеш контролювати – так чи інакше почнеш вірити у потойбічні сили, просячи в них допомоги та захисту. Тому сережка у вусі для піратів здавна була предметом езотеричним, який може відігнати морських злих духів.

Також пірати вірили і в цілющі властивості каміння, тому сережки з камінням особливо цінувалися – вони могли захистити від різних хвороб та інфекцій. Деякі пірати були переконані, що носіння сережки покращить або навіть вилікує поганий зір.

Ще одна легенда свідчить, що проколоті вуха допоможуть попередити морську хворобу. Інші вірили, що золота сережка є захисним талісманом і що чоловік у сережці не втопиться.

Допомогали не оглухнути

Під час ближніх боїв з ворогом пірати часто застосовували корабельні гармати. А із сережок звисали грудочки воску. Коли починалися бойові дії, корсари могли відліпити цей віск і засунути у вуха, таким чином приглушивши звук від гармати. Це давало змогу довше залишатися при тямі та ефективніше битися.

Недовіра до "колег по цеху"

Попри те, що злодійство на кораблях жорстоко каралося, пірати все одно могли вкрасти один в одного золото та інші прикраси. Для того щоб уберегти себе від порожніх кишень, пірат одягав усе награбоване просто на себе.

Звичайно, прив'язувати до тіла якісь кубки або тарілки вже тоді було моветоном, але обвішатися прикрасами вважалося цілком нормальним і логічним вчинком.

Плата за похорон

Сережки зі срібла чи золота коштували достатньо, щоб можна було оплатити за похорон моряка, якщо його тіло викинуло на берег. Деякі корсари навіть вигравірували назву свого рідного порту на внутрішньому боці сережки, щоб їхні тіла можна було відправити сім'ям для належного поховання.

Якщо людина вмирала на кораблі, сережки допомагали покрити витрати на транспортування його тіла додому, щоб його не поховали в морі чи на чужині.

Не Джонні Депп: хто ще міг зіграти Джека Горобця у "Піратах Карибського моря"?

Роль капітана Джека Горобця у "Піратах Карибського моря" спершу міг виконати зовсім інший актор. Сценарист Стюарт Бітті писав персонажа спеціально для актора Х'ю Джекмана. Бітті навіть назвав героя Джеком на честь зірки та заклав у нього "австралійську харизму".

Втім, Disney не підтримала ідею, оскільки на той момент Джекман ще не був достатньо відомим у США. Студія почала шукати зірку першого ешелону, і пропозиції отримали Роберт Де Ніро, Джим Керрі та Майкл Кітон. Але їх з тих чи інших причин не вдалося долучити до зйомок.

Докладніше про те, як Джонні Депп став Джеком Горобцем, – у матеріалі 24 Каналу.