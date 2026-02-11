Круїзні лайнери тут майже ходять, а вантажні судна віддають перевагу іншому шляху, якщо потрібно обігнути Південну Америку з півдня. Що відомо про протоку Дрейка та що робить її такою небезпечною – розповість 24 Канал.

Що таке протока Дрейка?

Це найкоротший шлях від Антарктиди до будь-якої іншої ділянки суші. Протока Дрейка фактично з'єднує 3 океани. Вона є шляхом з Південного в Атлантичний, а оскільки нещодавно виділили ще Південний океан, то може повністю або частково відноситися і до нього.

Проходить вона між Південною Америкою та Антарктидою. На північ від протоки розташована найпівденніша точка південноамериканського материка та всього американського континенту – острови Дієго-Рамірес, що входять до складу архіпелагу Вогняна Земля, та легендарний мис Горн. З протилежного боку видніються Південні Шетландські острови в Антарктиді.

Протока Дрейка є найширшою серед усіх проток з власною назвою на Землі. У найвужчій її частині ширина становить трохи більше як 800 кілометрів, а у найширшій доходить до 1 120 кілометрів. Простягається вона майже на 1 тисячу кілометрів.

Ще одна її особливість протоки – глибина. Це найглибша протока на планеті, і коли морські судна проходять через неї, то під ними від 5 до 6 кілометрів води.

Де розташована протока Дрейка: місце на карті Google

Що робить протоку Дрейка такою небезпечною?

Через неї проходить потужна антарктична циркумполярна течія – найпотужніша в океані. Цей потік не зустрічає на своєму шляху жодних перешкод у вигляді континентів або великих островів і розвиває максимальну швидкість у 14,5 кілометра на годину.

Крім того, у протоці виникають часті шторми, які є одними з найсильніших на планеті. Постійний західний вітер тут досягає швидкості 35 метрів на секунду, або 126 кілометрів на годину. Тобто перебувають на позначці показників 10-бального шторму.

Додають небезпеки і хвилі, які можна порівняти з 8-поверховим будинком. Зазвичай вони заввишки понад 15 метрів, однак, за деякими спостереженнями, сягали неймовірної висоти – до 25 метрів.

Південна частина протоки вкрита кригою, тому нерідко тут улітку зустрічаються айсберги, що рухаються за течією із заходу Схід. Загалом клімат тут помірний, у південній частині переходить у субантарктичний.

Небезпека протоки Дрейка: дивіться відео

На честь кого названа протока Дрейка?

Цей водний шлях назвали на честь англійського дослідника XVI століття сера Френсіса Дрейка, відомого своїм навколосвітнім плаванням між 1577 і 1580 роками. Щоб здійснити цю подорож, йому разом із флотом довелося пройти через Магелланову протоку, що є проходом через суворі острови й айсберги до Південної Америки, пише IFLScience.

Цікаво, що сам Дрейк ніколи не відвідував протоку, названу на його честь, проте саме його експедиція навчила англійців, що на південь від Південної Америки є відкриті води – це і зробило навколосвітнє плавання можливим.

Проте існує й інша назва цієї протоки. В іспаномовних країнах її іменують Мар-де-Осес – на честь іспанського мореплавця Франсиско де Осеса. Той уперше сюди потрапив у 1525 році, коли долав шлях через Магелланову протоку. Тоді він вирушив вивчати південний напрямок і прагнув побачити кінець континенту Південна Америка.

Як сьогодні проходять через протоку Дрейка: дивіться відео



Які ще неймовірні факти про Антарктиду варто знати?

Антарктичний континент займає площу 14,2 мільйона квадратних кілометрів.

Це найхолодніший і найбільш вітряний континент на Землі.

Антарктичний крижаний щит – найбільше сховище льоду Землі (містить 90% світового льоду)

Лід покриває приблизно 98% Антарктиди. І тут зосереджено 60% світових запасів прісної води.

Найнижча температура на Землі -89,2°C була зафіксована на станції Схід в Антарктиді 21 липня 1983 року.

Антарктида не належить жодній країні світу, а тільки всьому людству загалом.

Антарктида не належить жодній країні світу, а тільки всьому людству загалом.