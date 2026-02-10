Рододендрони мають давню спадщину та вони старіші за Гімалаї. Їхня історія тісно переплетена з отрутами, медициною та фольклором, повідомляє The Conversation.

До теми Їх бачили всі, але мало хто знає, що це таке: чому на деревах з’являються дивні зелені кулі

Коли з'явилися рододендрони та де поширені?

Дослідження показують, що деяким викопним рослинам 60 мільйонів років. І це робить їх старшими за Гімалаї, які у тому вигляді, в якому ми їх знаємо, почали формуватись лише 50 мільйонів років тому, коли Індія зіткнулася з Азією. Ба більше, близько половини всіх видів рододендронів є ендеміками Гімалаїв, тобто вони ростуть лише там і ніде більше.

За більш ніж 60 мільйонів років рододендрони поширилися північною півкулею – від бореальних лісів і високих гір до тропіків, де багато видів виростають на високих гілках як епіфіти (рослина або рослинний організм, що росте на поверхні іншої рослини). Сьогодні вони ростуть у Північній Америці, Японії, деяких частинах Європи, на більшій частині Азії та навіть у Австралії. Деякий час рододендрон був місцевим видом на Британських островах, поки пізніші льодовикові періоди не витіснили його звідти.

Однак найбільш поширені вони на гірських хребтах та у глибоких долина Гімалаїв. Тут можна побачити запаморочливе розмаїття рододендронів. Сюди їдуть натовпи туристів, щоб помилуватися квітами. Особливо гарно у провінціях Юньнань і Байлі в Китаї.

Різноманіття рододендронів у провінції Байлі у Китаї: дивіться відео

Що ще відомо про цю рослину?

Вони можуть бути листопадними або вічнозеленими. Ростуть як у формі дерева, так і можуть бути карликовим чагарником. А їхні квіти рясніють різноманітними відтінками – від білого, жовтого, помаранчевого, рожевого до червоного та фіолетового.

Усього існує близько 1000 видів рододендронів. Сучасні дослідження на основі ДНК підтверджують, що всі "азалії" насправді є видами рододендронів.

Пилок рододендрону має мікроскопічні щупальця, які роблять його липким. Він вилітає з тичинок, як нитки з хлопавки, коли її активує дзижчання комахи, та зрештою обволікає тіло запилювача.

За словами деяких науковців, рододендрони є інвазивними. Але це стосується лише одного виду з більш ніж тисячі – підступного рододендрону понтійського (Rhododendron ponticum). Якщо його не контролювати, цей рододендрон почне домінувати у середовищі, практично витісняючи решту рослинності. Інші види не стикаються із цією проблемою.

Як і де людина використовує рододендрони?

Цю рослину використовують для лікування різних захворювань: від застуди та діареї до прокази та захворювань, що передаються статевим шляхом. Також рододендроном лікували зниження лібідо та хвороби свиней. Лише деякі із цих методів були науково підтверджені.

У Лабрадорі, на північному сході Канади, поширені настоянки з місцевого рододендрону. Місцеві стверджують, що він має безліч корисних для здоров'я властивостей, проте доказів цього недостатньо.

Чим вони небезпечні?

Але, як і багато лікарських рослин, деякі рододендрони отруйні, і їх вживати в їжу не рекомендують. Деякі види, зокрема звичайна жовта азалія, містять токсини у своєму нектарі, і це може викликати нездужання та неприємні відчуття у людей.

Рододендрони також отруйні для сільськогосподарських тварин, які, з'ївши листя, можуть отримати параліч і повільно померти. Однак є і протиотрута – чорний чай.



Рододендронами лікували людей, але вони можуть бути небезпечними / Фото Unsplash

У яких культурах можна зустріти рододендрони?

Передусім, у китайській. Мабуть, через велику кількість цих рослин у західному Китаї їх часто згадують у місцевих міфах і легендах. Історії часто мають трагічний характер. В одній з них приречені закохані перетворюються на птахів Дуцзюань, які літають, проливаючи криваві сльози, та зрештою перетворюються на ці рослини. Дуцзюань – це птахи, схожі на зозуль, які запилюють червоні рододендрони та тісно пов'язані з ними у фольклорі.

У релігії Донгба народу Насі, що у передгір'ях Гімалаїв у провінції Юньнань, вірять, що три величезні рододендрони охороняють вхід у світ мертвих. Вони також вважають, що мечі та обладунки, виготовлені із цих рослин, відіграли ключову роль в епічних битвах, які сформували їхній світ.

На Заході рододендрони також фігурують у літературі. "Масові зарості червоних рододендронів" неодноразово використовуються для того, щоб відтворити образ головної героїні готичного трилера Дафни дю Мор'є "Ребека" 1938 року.

Які дерева вважають найстарішими в Україні?

Найстаріше дерево України – маслина Геродота. Росте ця олива у Нікітському ботанічному саду в Криму та має вік понад 2 тисячі років. Крім того, на мисі Сарич у Криму відкрили ще одне 2000-річне дерево – ялівець високий. А у Нікітському ботанічному саду росте і найстаріша в Україні фісташка. Її вік становить 1500 – 1700 років, Обхват стовбура – 10,32 метра.

До переліку дерев, яких понад тисячу років, також входять:

тис Захаржевського віком 1300 років (гора Ай-Петрі в Ялтинському гірсько-лісовому заповіднику, Крим);

суничник Єни віком 1300 років (гора Ай-Нікола Крим);

Дуб-чемпіон віком 1300 років і Дідо-дуб віком 1200 років (село Стужиця біля Ужгорода на Закарпатті).

Більше про найстаріші дерева України читайте в матеріалі 24 Каналу.