Ростуть найстаріші українські дерева здебільшого в Криму. Щоправда, й інші регіони можуть також похвалитися довгожителями. Про найстаріші дерева України розповість 24 Канал з посиланням на сайт "Пам'ятки України".

До теми Більші за хмарочоси: 5 найвищих дерев у світі

Яке дерево вважають найстарішим в Україні?

Найстаріше дерево України – маслина Геродота. Росте ця олива у Нікітському ботанічному саду в Криму та має вік понад 2 тисячі років. Висота рослини – 12 метрів, а обхват стовбура сягає 8,8 метра. Зі стовбура виходить 15 великих і дрібних гілок. Попри солідний вік, дерево продовжує плодоносити.

На Всеукраїнському конкурсі "Національне дерево України" у 2010 році цю маслину відзначили в номінації "Найстаріше дерево України", а вже після проведення заходу на мисі Сарич у Криму відкрили ще одне 2000-річне дерево – ялівець високий. Його обхват становить 4,90 метра, а висота – 15 метрів, пише "РБК-Україна".

У Нікітському ботанічному саду росте і найстаріша в Україні фісташка. Її вік становить 1500 – 1700 років, Обхват стовбура – 10,32 метра.

До переліку дерев, яких понад тисячу років, також входять:

тис Захаржевського віком 1300 років (гора Ай-Петрі в Ялтинському гірсько-лісовому заповіднику, Крим);

віком 1300 років (гора Ай-Петрі в Ялтинському гірсько-лісовому заповіднику, Крим); суничник Єни віком 1300 років (гора Ай-Нікола Крим);

віком 1300 років (гора Ай-Нікола Крим); Дуб-чемпіон віком 1300 років і Дідо-дуб віком 1200 років (село Стужиця біля Ужгорода на Закарпатті).

Найстаріша верба в Україні росте у селі Малинівка біля Чернігова, її вік – близько 200 років, а найстаріша липа – під Золочевом на Львівщині, має вік понад 500 років. За легендою, під цією липою відпочивав гетьман Богдан Хмельницький. Найстарішу сосну віком понад 500 років можна знайти у селі Сильне під Ковелем на Волині, найстаріший волоський горіх також віком майже 500 років – у селі Верхоріччя Бахчисарайського району в Криму, найстарішу тополю віком 400 років – у селі Угільці під Рівним, а найстаріший клен – клен Казакова віком понад 150 років – росте в Центральному ботанічному саду Києва.

Які найстаріші дерева в Україні: дивіться відео

Які найстаріші дерева у світі?

До 2012 року найстарішим відомим деревом у світі вважали Мафусаїл (на той момент йому було 4 789 років). Ця остиста сосна росте у Білих горах Східної Каліфорнії, у Національному ліси Іньо.

До своєї загибелі у 1964 найстарішим деревом у світі був Прометей. На той час він був навіть старшим за Мафусаїла. Росло це дерево в гаю з кількох старих дерев у парку Вілер, штат Невада.

Сьогодні найстарішим деревом у світі є сосна остиста з Великого Басейну. Її вік становить 5 071 рік.

Докладніше про найстаріші дерева світу читайте в матеріалі 24 Каналу.