Які 5 дерев вважають найвищими у світі, яка їхня висота та де вони ростуть. Про це розповість 24 Канал з посиланням на Howstuffworks і Treehugger.

Які дерева є найвищими у світі?

Вежа ворона (96,7 метра)

Цю сітхінську ялину (Picea sitchensis) висотою 96,7 метра у 2001 році виявив Майкл Тейлор, який також відкрив Гіперіон, Геліос, Ікар та інші відомі високі дерева. Де саме росте Вежа ворона – тримають у секреті. Відомо лише, що це десь у державному парку "Прері-Крік Редвудс" у Північній Каліфорнії, заснованому в 1923 для захисту таких самих гігантських дерев. Серед інших примітних тут велетнів – каліфорнійська секвоя, секвоя спіральна та соборні дерева.

Ялиці Дорнера (99,7 метра)

Росте цей велетень на північному заході Тихого океану в окрузі Кус, штат Орегон (США), де більшість найбільших і найстаріших дерев було вирубано в гонитві за лісозаготівлями. Тому це диво, що ялиця Дорнера збереглася до сьогодні. Висота дерева сягає 99,7 метра за діаметра ствола у 3,5 метра. Виявили ялицю у 1989 році, а свою назву дерево отримало на честь місцевого чиновника.

Центуріон (100,5 метра)

Вважають, що це найвищий гігантський гірський ясен (Eucalyptus regnans) у світі. Росте він у долині Арве на острові Тасманія в Австралії. Висота дерева становить – 100,5 метра, а діаметр ствола 4,05 – метра. У 2019 році найвище дерево Австралії постраждало від лісових пожеж на Тасманії, спричинених блискавкою. Тоді було знищено 200 тисяч гектарів – майже 3 відсотки території острова. Попри те, що пожежа пошкодила основу стовбура, Центуріон, схоже, вижив, хоча пошкодження можуть завадити дереву вирости набагато вище.

Менара (100,8 метра)

Найвище тропічне дерево у світі – жовта меранті (Shorea faguetiana), що росте в заповіднику долини Данум у штаті Сабах у малайзійському Борнео. Хоча точні дані про її висоту розходяться, недавній вимір показав висоту 100,8 метра. Звідси і прізвисько Менара – малайське слово, що означає «вежа». Менара також, ймовірно, є найвищою покритонасінною, або квітковою, рослиною у світі.

Гіперіон (116 метрів)

Ця прибережна секвоя росте на схилі, тому її середня висота становить 116 метрів, а діаметр стовбура – трохи більш як 4,94 метра. Якби не пошкодження, які завдав дятел на вершині дерева, – воно було б ще вищим. Гіперіон росте у Північній Каліфорнії, у національному парку Редвуд. Однак точне місце тримають у секреті, і якщо ви наблизитеся – вам загрожує штраф. Його вік оцінюється від 600 до 800 років.

Виявили секвою у 2006 році два натуралісти Крісом Аткінс і Майкл Тейлор. Попереднього місяця вони знайшли в сусідньому гаю ще три гігантські секвої висотою 114,09 метра, 113,14 метра і 110,76 метра та дали їм назви з грецької міфології: Геліос, Ікар і Дедал відповідно. Ці три дерева протягом місяця вважалися найвищими у світі, поки Аткінс і Тейлор не виявили Гіперіон, який потім став найвищим деревом у світі.

