Саме він і пояснює, чому білий шоколад формально входить до цієї групи, але водночас помітно відрізняється від усього, що більшість людей звикла вважати шоколадом, повідомляє Сососо chocolatiers. Як знати: плитка білосніжного десерту перед вами – це шоколад чи ні?

Цікаво Схожий на Бенксі з "того самого" фото: 69-річний будівельник каже, що це вже не смішно

Чому білий шоколад часто викликає суперечки?

Білий шоколад з’явився у 1930-х роках. Його пов’язують із швейцарською компанією Nestle, яка почала виробляти такий продукт як спосіб використати надлишок сухого молока і какао-масла. На відміну від класичного шоколаду, тут немає какао-маси або какао-порошку – саме тих складників, що дають темний колір, характерну гіркуватість і виразний шоколадний посмак.

Що таке білий шоколад / Фото unsplash

Основу білого шоколаду становлять цукор, сухе молоко, какао-масло, а також додаткові компоненти – наприклад, ваніль або лецитин. Через відсутність темних какао-продуктів він має не коричневий, а світлий кремовий або злегка жовтуватий відтінок. Такий колір пояснюється природним кольором самого какао-масла, яке ніколи не буває абсолютно білим. Серед усіх видів шоколаду саме білий містить найбільше молочних речовин.

У багатьох рецептурах їх частка перевищує 30%, тоді як у молочному шоколаді цей показник зазвичай нижчий. Саме тому смак білого шоколаду м’якший, вершковий і значно солодший. Під час виробництва какао-боби спочатку ферментують, обсмажують і пресують, відокремлюючи жир – какао-масло – від твердих частинок какао.

Для білого шоколаду використовують лише цей жир, без додавання какао-маси. Далі до нього вводять цукор, сухе молоко й ароматичні компоненти. Через це в такому продукті містяться лише мінімальні сліди кофеїну та теоброміну. Саме відсутність твердих частинок какао і стала головною причиною, чому багато хто не визнає білий шоколад повноцінним шоколадом.

Проте в офіційних стандартах ситуація інша. За нормами американських, а також канадських вимог, білий шоколад визнається шоколадом, якщо містить не менше 20% какао-масла і не має у складі сторонніх рослинних жирів – наприклад пальмової чи кокосової олії.

Якісний білий шоколад зазвичай має м’який кремовий колір і ніжний аромат какао. Якщо продукт надто білий, це часто означає, що в ньому використано інші жири замість натурального какао-масла.

Як вибрати шоколад?

Для білого шоколаду правило теж просте – що коротший і зрозуміліший склад, то краще. Основа хорошого білого шоколаду – це какао-масло, цукор і молочні інгредієнти, пише Оriginal beans. Саме какао-масло тут ключове, бо білий шоколад узагалі не містить какао-маси, тому його якість найбільше залежить від того, який жир використав виробник.

У хорошому білому шоколаді зазвичай немає довгого "хвоста" з зайвих домішок, ароматизаторів і замінників. Водночас тут важливо не перегнути: лецитин або ваніль самі по собі не роблять шоколад поганим. Якщо хочете вибрати білий шоколад без розчарування, дивіться насамперед на три речі – какао-масло в складі, короткий перелік інгредієнтів і відсутність сторонніх жирів, які "розмивають" смак.

Добрий білий шоколад не має бути просто солодкою плиткою зі смаком молока. У ньому відчувається саме ніжний вершково-какаовий профіль, який дає какао-масло. І саме тому при покупці краще платити не за красиву обгортку, а за чесний склад.

