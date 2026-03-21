Причина виявилася банальною й водночас абсурдною, пише Daily Mail. Чоловік просто надто схожий на людину зі старого фото, яке багато років пов’язують із Бенксі.

Чи справді це невловимий Бенксі?

Джордж Георгіу має разючу схожість із чоловіком на єдиному відомому фото, яке багато років пов’язують із Бенксі. Саме це зображення свого часу оприлюднила газета The Mail on Sunday, коли у 2008 році заявила, що під псевдонімом художника стоїть Робін Ганнінгем із Брістоля. Через цю схожість чоловіка тепер регулярно впізнають на вулиці й заважають йому працювати.

Єдине фото художного / Фото з соцмереж

Минулого вікенду агентство Reuters опублікувало нове розслідування, у якому знову назвало Бенксі Робіном Ганнінгемом і зазначило, що згодом той нібито змінив ім’я на Девід Джонс. Після цього низка медіа використала фотографії Георгіу, припускаючи, що саме він може бути загадковим художником.

Сам будівельник відреагував різко – заявив, що втомився від чуток і навіть розглядає можливість юридичних дій, про що сказав в інтерв’ю Daily Mail. Особливу увагу до нього привернули ще в березні 2024 року. Тоді Джорджа сфотографували біля одного з графіті Бенксі на Хорнсі-роуд неподалік Фінсбері-парку на півночі Лондона, коли він встановлював захисне оргскло навколо роботи художника.

Саме після цього його фото почало активно поширюватися в мережі.

Я не Бенксі... Це дійсно дратує, це безглуздо і це тривожно. У перший день було смішно. Зараз цей жарт уже застарів,

– сказав 69-річний Георгіу.

Він пояснив, що будівля, де розташована робота художника, належить його синам – агентам із нерухомості Алексу та Ентоні Георгіу. Саме тому він і займався встановленням захисту. Тим, хто продовжує стверджувати, що він і є Бенксі, чоловік радить "подорослішати" і займатися власними справами.

"Я впевнений, що у Бенксі все добре. Він достатньо забезпечений, щоб не встановлювати оргскла. Він забігає, робить те, що робить, а потім звалює і зникає. Ось чому ніхто не знає, хто він", – каже Георгіу.

На запитання про схожість із фото 2008 року він відповів із гумором: "Не зовсім! Єдине, що мені подобається, це те, що вони думають, що я виглядаю так молодо". Чоловік також показав свої старі фотографії, щоб підтвердити власну біографію. Джордж Георгіу походить із грецької родини, але народився і виріс у Лондоні.

Його будівельний бізнес працює в Іслінгтоні. Будівельник, який частково вже відійшов від активної роботи, каже, що така популярність для нього виявилася дуже дивною і зовсім небажаною.

"Коли це сталося вперше, реакція була менш бурхливою, ніж зараз. Насправді мене це не турбує. Просто дуже дратує, тому що я все ще працюю. А мені хтось дзвонить кожні п'ять хвилин і хихикає в трубку. Ось і все. Усе це нешкідливо, але коли намагаєшся жити далі, це страшенно дратує. Просто нестерпно", – додав він, зауваживши, що сама фреска вже почала помітно руйнуватися. Водночас чоловік жартує, що малювати зовсім не вміє і навіть звичайні фарбувальні роботи воліє доручати іншим.

Хто такий Бенксі?

Бенксі – британський художник, який став відомим завдяки трафаретним графіті, виконаним аерозольною фарбою, пише ВВС. Його роботи, що часто містять політичні або соціальні послання, почали широко обговорювати ще в 1990-х роках. За цей час окремі твори художника продавалися за десятки мільйонів фунтів стерлінгів, а сам він став однією з найвідоміших постатей сучасного мистецтва.

Попри світову популярність, Бенксі завжди залишався під псевдонімом. Навколо його особи роками виникали різні версії, зокрема навіть припущення про зв’язок із гуртом Massive Attack. У 2008 році Mail on Sunday повідомила, що художником є Робін Ганнінгем, уродженець Брістоля 1973 року народження. Пізніше Reuters опублікувало дані, згідно з якими після цього він міг змінити ім’я, щоб ще краще зберігати анонімність.

Тепер, за даними розслідувачів, він нібито користується ім’ям Девід Джонс – одним із найпоширеніших у Великій Британії. Вважається, що майбутній Бенксі народився в місті Єйт на початку 1970-х років, а популярність здобув у Брістолі, де його трафаретні роботи стали впізнаваними ще в 1990-х. За останніми версіями, художник нині мешкає у великому будинку в сільській частині заходу Англії, веде закрите життя, доглядає город і пересувається старим позашляховиком.

