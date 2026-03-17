Спочатку це було релігійне свято, але згодом воно перетворилося на фестиваль ірландської культури. А основним кольором цього дня є зелений. Про найпопулярніші міфи Дня святого Патріка розповість 24 Канал.

Які існують найпоширеніші міфи про День святого Патріка?

Святий Патрік не був Ірландцем

Святий Патрік був реальною особистістю, але деякі традиції, пов'язані з ним і святом, насправді є міфами. Зокрема, багато хто вважає, що Патрік був ірландцем, але насправді це не так.



Святий Патрік народився у Британії, але не в Ірландії. Називають й Англію, і Шотландію, й Уельс. Що відомо точно, так це дата народження покровителя Ірландії – 390 рік, пише Mental Floss.

У 16 років його захопили ірландські грабіжники та відвезли на територію, яка зараз є Північною Ірландією. Тут його продали кельтському священнику. Після шести років роботи пастухом він утік до Британії. Згодом знову повернувся до Ірландії, але вже як християнський місіонер.

Його точне походження залишається невідомим. Багато хто переконує, що він був британцем через ймовірне місце його народження. Однак міг бути й італійцем. Річ у тім, що у той час Британські острови перебували під римським пануванням. Крім того, існують два документи за його авторства, начебто написані латиною.

Зелений колір не завжди асоціювався з Днем святого Патріка

Завдяки традиціям свята та пишним краєвидам країни, ми часто асоціюємо День святого Патріка та саму Ірландію із зеленим кольором. Однак першими кольорами, що використовували для символізації Ірландії, були синій і золотий. Ба більше, найдавніший герб Ірландії – золота арфа на синьому тлі. Цей символ, пов'язаний з ірландською ідентичністю та суверенітетом, існував ще до поширення зеленого кольору як національного.

Щодо зеленого, згідно з історичними даними, у XVII столітті прихильники незалежності Ірландії прийняли цей колір як символ протесту проти англійського синього. З часом зелене пиво, зелені річки та зелений одяг стали символами святкування Дня святого Патріка.



Перші святкування Дня святого Патріка відбулися не в Ірландії

Перші святкування Дня святого Патріка відбулися у США. Річ у тім, що спершу це було католицьке свято, яке відзначали в Ірландії у 1600-х роках. Згодом воно потрапило до Сполучених Штатів разом із хвилями ірландських іммігрантів. І поступово перетворилося на те яскраве свято, яке ми знаємо сьогодні.

День святого Патріка відзначають люди всіх національностей по всій Америці. А такі традиції, як зелене пиво, ірландська музика та святкові паради, наразі є його невіддільною частиною.

Цікавий факт: перший парад на честь Дня святого Патріка відбувся у Сент-Огастіні (штат Флорида) у 1601 році. А вже у 1700-х роках ця традиція перемістилася до Бостона та Нью-Йорка.

Святий Патрік не був найпершим християнським місіонером в Ірландії

Хоча святий Патрік відомий у всьому світі як покровитель Ірландії, він не був першим, хто приніс християнство у цю країну. До початку своєї місії папа Целестин призначив єпископа Паладія, щоб той приніс християнство ірландському народу в 431 році нашої ери.

Деякі історики висувають теорію, що святим Патріком могли бути дві людини: Паладій і його син. Вони, згідно з легендою, також уперше прибули до Ірландії як раби.

Святий Патрік не виганяв змій з Ірландії

Існує думка, що в Ірландії немає змій, бо сам святий Патрік вигнав їх зі Смарагдового острова. Згідно з міфом, він стояв на нинішній вершині Кро-Патрік і там виголосив проповідь. Після його слів начебто всі змії зникли з Ірландії – вони впали у море та звідти ніколи більше не поверталися.

Хоча це цікава легенда, жодних історичних свідчень щодо цього немає. Насправді холодний клімат Ірландії та ізольоване географічне положення є справжніми причинами того, що змії ніколи не жили в цьому регіоні. Крім того, у Біблії та християнстві змії зазвичай уособлюють зло, тому легенда може мати зовсім інше значення.

Ймовірно, лепрекони створені за образом кельтських фей

Рудоволосий лепрекон у зеленому одязі – один із найпопулярніших символів Дня Святого Патріка. Однак походження цього легендарного персонажа, ймовірно, корінням сягає від більш ранньої міфічної істоти кельтів, пише History.

Початкова ірландська назва лепрекона – "лобаірцин", що означає "маленький чоловічок". Лепрекони, ймовірно, беруть свій початок ще у кельтських віруваннях у фей. Так називали крихітних чоловіків і жінок, які могли використовувати свої магічні сили на благо чи зло.

У кельтських народних казках лепрекони були сварливими та нестерпними ельфами, які любили випити. І вони працювали на ірландських фей, зокрема робили для них взуття. Також відомі ці істоти тим, що охороняли свої скарби, повідомляє History News Network.

Вже у США ірландці перетворили лепрекона на привабливого чоловічка.



Конюшина була священною рослиною ще до святого Патріка

Конюшина-трилисник (або просто трилисник) протягом століть асоціювалася з Ірландією. Ще кельти вважали її священною рослиною. І символізувала вона прихід весни.

Згідно з легендою, святий Патрік використовував цю рослину як наочний посібник, коли пояснював, що таке Свята Трійця. Уособлювала вона Отця, Сина та Святого Духа. Він сказав, що три листки уособлюють три сутності Бога, а стебло показує, як вони об'єднані в одне ціле.

Приблизно у XVII столітті конюшина-трилисник стала символом ірландського націоналізму, який тоді зароджувався. Сама ж традиція носити трилисник у День Святого Патрика з'явилася на початку 1700-х років.

Цікаво, що у трилисника може вирости четвертий лист. Однак чотирилисту конюшину вважають просто символом удачі.



Як сьогодні свято відзначають в Україні?

17 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого. Чоловік присвятив своє життя служінню Господу.

Олексій походив із заможної римської сім'ї, але обрав шлях аскетизму, замість сімейного затишку. Втікши з власного весілля, чоловік роздав статки та 17 років провів у молитві у церкві в Едесі.

Через деякий час Олексій почав таємно мандрувати на кораблі. Одного дня шторм випадково прибив його човен назад до Риму, і святий повернувся до батьківського дому як жебрак. Живучи в злиднях під порогом рідної хати, Олексій до останнього подиху не розкривав своєї таємниці.

