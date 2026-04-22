Насправді сни – це тонка й складна мова нашого мозку, яку іноді варто навчитися чути. Про це повідомляє BBC.

Як сон змінив життя однієї жінки?

У 2011 році Аделіні з Гонконгу наснився сон, який змінив усе її життя. Жінка переживала непростий період, адже три роки тому померла її матір. Тож сумувала за нею та почувалася пригніченою.

І якось уночі мама з'явилася мені уві сні. Я сказала: "Мамо, нарешті я тебе бачу, як ти?" А вона відповіла: "У мене все добре, але я хочу сказати тобі дещо – будь ласка, якнайшвидше пройди обстеження",

– розповідає Аделіна.

Побачене уві сні вона сприйняла як "дуже сильне послання" та записалася до лікаря. Невдовзі їй поставили діагноз – рак на першій стадії. Хворобу вдалося вилікувати саме завдяки своєчасному виявленню.

"Я дуже вдячна. Інакше я б, мабуть, так і не змусила себе перевіритися", – підсумовує Аделіна.

Вона знала про китайське повір'я, що предки здатні передавати послання через сни. Але ніколи не думала, що таке може статися з нею. Тож тепер уважніше ставиться до своїх снів і сприймає їх як спосіб глибше зрозуміти власні емоції.

"Потрібно довіряти своїй інтуїції. Якщо зазирнути всередину себе, можна знайти відповідь", – додає Аделіна.

Чому ми взагалі спимо?

Це одна з наукових загадок. Проте дослідники сходяться на думці, що сон допомагає мозку відновлюватися й упорядковувати спогади.

Сканування мозку показує, що під час сну його робота змінюється: лобові частки, відповідальні за раціональне мислення, значною мірою "приглушені". Натомість лімбічна система, пов'язана з емоціями, навпаки активізується. За словами нейробіолога Абідемі Отаїку з Імперського коледжу Лондона, саме тому сни часто здаються дивними, уривчастими й позбавленими звичної логіки.

Що ж таке сни та чому ми їх бачимо?

Як пояснює Абідемі Отаїку, наш мозок буквально "любить" сновидіння. Майже напевно ми бачимо сни під час фази швидкого сну (REM). Це означає, що значну частину ночі – до третини часу – ми проводимо у світі снів.

Якщо ж нам бракує глибокого сну, мозок намагається надолужити це згодом, і тоді сни стають особливо яскравими й насиченими. Цей ефект називають REM-рикошетом.

Організм справді прагне сновидінь і компенсує їхню нестачу, коли з'являється можливість",

– додає він.



Наш мозок буквально "любить" сновидіння / Фото Pixabay

Чи існують віщі сни?

У Давньому Єгипті, Греції та Вавилоні вірили, що сновидіння можуть передбачати майбутнє. В авраамічних релігіях їх трактували як видіння, послані Богом. А у деяких корінних культурах сни сприймали як зустрічі з духами-помічниками.

Проте насправді наш мозок схильний помічати збіги – коли сон ніби "збувається" – та водночас ігнорувати всі інші випадки.

"Сни, що не мають нічого спільного з реальністю, ми просто забуваємо", – зазначає нейробіолог Отаїку.

Втім, існує й інше пояснення – інтероцепція. Це здатність мозку відчувати внутрішній стан організму.

Іноді це називають шостим чуттям. Насправді йдеться про здатність мозку зчитувати процеси всередині тіла,

– каже науковець.

Зони мозку, пов'язані з інтероцепцією, частково збігаються з тими, що відповідають за сновидіння. Можливо, саме тому іноді сни здаються нам передвісниками хвороб.

Чи підказують нам сни, що робити?

Сни насправді можуть впливати на те, як ми поводимося й що вирішуємо. Дослідження показують цікаву річ. Колишні курці, яким снилося, що вони знову курять, рідше поверталися до цієї звички. А люди після розлучення, яким снилися колишні партнери, через рік часто почувалися більш стабільно й емоційно спокійно.

Уві сні люди ніби проживають складні емоції й поступово їх опрацьовують. І тут немає значення, сон був приємний чи неприємний,

– зауважив психолог і дослідник сновидінь Ділан Селтерман.

Він додає, що навіть тривожні сни можуть допомагати краще, ніж хороші. Вони просто дають можливість "пережити" складну ситуацію й поступово з нею впоратися.

Сни можуть допомагати не лише з емоціями, а і з практичними задачами. У Гарвардському дослідженні учасники, яким снився лабіринт, потім проходили його краще, ніж ті, кому він не снився.

Селтерман пояснює це просто: поки ми спимо, мозок продовжує працювати над проблемою, але вже без тиску й поспіху. Крім того, у снах він може "крутити" ситуацію по-новому, більш творчо. Іноді це навіть відчувається як раптове осяяння після довгих роздумів удень.

"Сон просто трохи підштовхує людину у потрібному напрямку", – підкреслює Селтерман.

Чи показують сни справжні почуття?

Сни не відкривають якусь "приховану правду" про нас, але показують, що зараз займає нашу увагу й емоції. Іноді люди справді ухвалюють серйозні рішення під впливом снів – наприклад, розривають стосунки. Але зазвичай проблеми у цих стосунках існували раніше.

"Сон лише додає імпульс… людям здається, що вони краще розуміють себе, але це узгоджується з тим, у що вони вже вірили", – пояснює Селтерман.

Якщо ж вам наснився роман з кимось іншим – це не привід для тривоги. Дослідник сновидінь каже, що це нормально та доволі поширене явище. Тому не варто відчувати провину, адже це не обов'язково щось означає.



Сни не відкривають якусь "приховану правду" про нас, але показують, що зараз займає нашу увагу / Фото Pixabay

Коли кошмари є сигналом?

Вчені виявили зв'язок: чим частіше людині сняться кошмари, тим вищим може бути ризик розвитку таких захворювань, як деменція або хвороба Паркінсона.

Чому так відбувається – поки що до кінця не зрозуміло. Однак науковці висувають кілька гіпотез:

кошмари можуть бути раннім симптомом;

вони можуть самі впливати на стан здоров'я;

або мати спільну причину, наприклад генетичну схильність.

Втім, за словами нейробіолога Отаїку, панікувати не варто. Це радше привід подбати про себе: зменшити рівень стресу, покращити сон, уникати тривожного контенту перед сном.

У складніших випадках застосовують терапію, під час якої людина "переписує" фінал кошмару, або медикаментозне лікування, що допомагає зменшити їхню частоту.

"Цілком ймовірно, лікування кошмарів має як короткострокові, так і довгострокові переваги для здоров'я", – додає науковець.

Чи варто аналізувати свої сни?

Шукати універсальні значення символів у снах – не найкраща ідея. Один і той самий образ може означати зовсім різні речі для різних людей. Як пояснює Ділан Селтерман, акула для морського біолога та для стоматолога – абсолютно різні асоціації.

Водночас звертати увагу на повторювані сюжети – корисно. Сни про близьких, роботу чи стосунки можуть багато розповісти про наш внутрішній стан. І саме вони найчастіше стають сюжетами наших снів.

Як зрозуміти, що наснився віщий сон?

Віщі сни у народі називають особливими, адже вони зазвичай несуть важливу інформацію. Здебільшого такі сни завжди є яскравими та легко запам'ятовуються. Після пробудження людина згадує усі деталі сновидінь, зокрема обличчя, фрази, кольори та відчуття.

Якщо звичайні сни швидко зникають з пам'яті, то віщі можуть залишатися у свідомості протягом кількох днів і навіть тижнів. Ба більше, після віщого сну людина прокидається з відчуттям, що той був важливим, навіть якщо він здається буденним або дивним.

