Створення статуетки "Оскар" – один з найбільш пікантних моментів в історії Голлівуду. За найвпізнаванішим силуетом у світі кіно – фігуркою лицаря, що стоїть на котушці кіноплівки, – стоїть реальна людина, якій судилося назавжди увійти в історію кіновиробництва, розповідає WNYC.

Хто такий Еміліо Фернандес?

Еміліо Фернандес, якого знають як "Ель Індіо", був найважливішою постаттю "Золотого віку" мексиканського кінематографа. Його життя нагадувало авантюрний роман: він брав участь у Мексиканській революції, підтримав невдале повстання і був змушений тікати до США, щоб уникнути в'язниці.

Саме в Голлівуді, працюючи статистом і різноробочим на студіях, він захопився кіно і зустрів людей, які пізніше зробили його обличчям головної кінонагороди світу.

Життя "Ель Індіо" нагадувало кіно

Повернувшись на батьківщину, Фернандес став режисером. Його стрічки, такі як "Марія Канделарія", не просто отримували найвищі нагороди в Каннах, а й створювали ідеалізований, суворий та величний образ Мексики.

"Ель Індіо" був відомий складним характером та навіть потрапив за ґрати через стрілянину, захищаючи свою честь. Його постать була настільки колоритною, що він був ледь не національним героєм Мексики.

Як його вмовили позувати голим з мечем у руці?

Арт-директор студії MGM Седрік Гіббонс довго шукав модель для створення статуетки Академії. Однак довго пошуки не давали результату, адже ніхто не підходив вибагливому художнику, розповідає Austinfilm.

І тут на допомогу прийшов випадок. Дружина Седріка, мексиканка Долорес дель Ріо, познайомила його зі своїм другом Еміліо Фернандесом. Молодий атлетичний чоловік одразу отримав оригінальну пропозицію – позувати для створення статуетки.

Ти назавжди увійдеш в історію кіно,

– переконував Седрік.

Еміліо довго вагався – ідея позувати оголеним з мечем у руці темпераментному мексиканцеві не дуже подобалася. Однак Гіббонс наполягав: лише так скульптор Джордж Стенлі міг передати ідеальні пропорції тіла. Зрештою, Еміліо не встояв та погодився.

Американська кіноакадемія офіційно не підтверджує цю історію, але вже майже століття ця історія є одним із символів Голлівуду.

