Початок Другої світової та військова реальність дуже вплинули на церемонію. З 1942 по 1945 роки вона навіть стала таким собі анти-Оскаром, повідомляє Vulture.

До теми Цього вам точно ніхто не скаже: чому премію та статуетку називають Оскар

Як Друга світова відобразилася у премії Оскар?

До нападу японських союзників Гітлера на Перл-Гарбор велика частина США, як і сам Оскар, фактично не знали, що таке війна. Щоправда, перші тривожні сигнали пролунали на церемонії 1941 року. Тоді президент США Франклін Рузвельт виголосив шестихвилинну промову. Її могли почути не лише зірки Голлівуду, які зібралися на церемонію, а вся Америка, оскільки трансляцію вели по радіо.

У ці дні тривоги та світової небезпеки наші серця, уми та вся наша енергія спрямовані на одну мету. Ця мета – зміцнення нашої національної оборони… Сьогодні ввечері я хочу наголосити на вашій ролі у зміцненні солідарності між усіма народами Америки,

– говорив у той вечір Рузвельт.

А приблизно за 7 місяців бомби впали на Перл-Гарбор, і США офіційно вступили у Другу світову війну. Ці події змусили Академію кінематографічних мистецтв і наук діяти поспіхом. Її керівництво побоювалося, що проведення пишної вечірки у той час, коли країна готувалася до життя у часи війни, надішле неправильний сигнал.

Рада керівників спершу проголосувала за повне скасування церемонії вручення премії Оскар 1942 року. І цю заяву навіть опублікувала преса наприкінці грудня 1941-го. Однак згодом Академія все ж вирішила провести скромніший захід, який би враховував і поважав обставини, що склалися. Як тоді писало видання Variety у заголовку: "Академія все ж проведе вечерю, але відмовиться від нарядів, танців та блиску".



Стаття Variety про Оскар-1942 / Скриншот 24 Каналу

Тодішня президентка Академії Бетт Девіс навіть запропонувала переформатувати церемонію вручення Оскара відповідно до нових настроїв у країні. Вона мала намір перенести урочистості з банкетної до зали для глядачів. Також серед її ініціатив були платні квитки, а всі виручені кошти мали піти у Червоний Хрест.

План Девіс зрештою відхилили, проте Рада керівників усе ж вирішила відродити церемонію на нових умовах. Тепер це мала бути неформальна вечеря з відповідним дрес-кодом. Від чоловіків очікували, що вони носитимуть повсякденні костюми замість смокінгів. Ба більше, віталася військова форма, але за умови, що такий актор перебуває на військовій службі. Жінкам також довелося б залишити свої екстравагантні дизайнерські сукні вдома, натомість обрати практичніші одяг і взуття. Після вечері не мало бути танців, а звичайні прожектори біля готелю "Білтмор" повинні були прибрати.

Чорні краватки та декольте будуть суворо заборонені, а ділові костюми та неформальний жіночий одяг обов'язкові,

– писало тоді Variety.

Якою була перша воєнна церемонія Оскара?

26 лютого 1942 року зміни одразу ж стали очевидними. Так, Джиммі Стюарт увійшов до готелю у формі ВПС. Цікаво, що за рік до цього актор отримав Оскар і тоді виблискував у чорному смокінгу.

Стриманіші наряди обрали й жінки. Зокрема, Джоан Фонтейн, яка у підсумку отримала Оскара за найкращу жіночу роль у фільмі "Підозра", була схожою на елегантну вдову у своїй темній жалобній сукні з довгими рукавами та мереживною вуаллю.



Жінки на премії 1942 року обирали жалобні сукні: на фото – Мері Астор з ведучою Джинджер Роджерс / Взято з офіційного сайту Оскара

Крім того, ту церемонію відвідав Венделл Вілкі – неофіційний посланець Рузвельта. Він виступав у ролі головного оратора вечора та весь час закликав Голлівуд до участі у військових ініціативах. Як наголошував політик, слід "перейти у наступ проти країн Осі" та "почати діяти у дусі ударів, а не блокування".

Ви розумієте, що це справжня тотальна війна,

– драматично виголошував Вілкі.

Як впливала війна на наступні церемонії?

Світова війна затягувалася, а воєнні мотиви на церемонії ставали помітнішими. Ба більше, кіноіндустрія дедалі більше залучалася до військових дій.

На церемонії 1943 року Академія доручила оперній зірці Жанет Макдональд виконати національний гімн. А переможці тоді отримували нагороди на тлі величезного та всіяного зірками банера з цифрою "27 677". Саме стільки кінодіячів на той час брали участь у війні.

Церемонію 1944 року транслювали по радіо військам Організації Об'єднаних Націй з Китайського театру Граумана. На тому заході залу заполонили багато чоловіків і жінок у військовій формі. Усі вони були запрошеними гостя.

Як проходила церемонія Оскара у 1944 році: дивіться відео

Вплив Другої світової війни вийшов далеко за межі нагород і списку гостей. У період з 1942 по 1945 рік премію Оскар регулярно отримували патріотичні фільми, в яких звичайні люди приносили неймовірні жертви заради перемоги союзників. Передусім слід загадати "Місіс Мінівер" і "Касабланку", які стали "Найкращими фільмами".

Така атмосфера проникла й у переможні промови акторів. Ті здебільшого стали короткими та безбарвними, натомість отримали політичне забарвлення. Зокрема, акторка стрічки "Місіс Мінівер" Грір Гарсон після перемоги у номінації "Найкраща жіноча роль" виголосила такі слова: "похвала від нашого уряду та наших збройних сил, а також від наших союзників за виконану нами роботу має зміцнити нашу рішучість продовжувати".

Своєю чергою Катіна Паксіну, яка отримала у 1944 році Оскар за кращу жіночу роль другого плану у фільмі "За ким дзвонить дзвін", звернулася до військ, що слухали трансляцію по радіо, більш прямо.

Я хотіла б також подякувати виборцям і комітету премії Оскар за надану мені можливість висловити по радіо мою глибоку любов і захоплення героїчним хлопцям, героїчним солдатам вашої великої нації, американським хлопцям, які борються разом зі своїми союзниками по всьому світу за свободу, справедливість,

– зазначала грецька акторка.

Після закінчення війни Академія припинила розміщувати неофіційні оголошення про набір до армії та повернулася до своїх гламурних початків. Чоловіки змінили парадну форму на смокінги, а жінки повернулися до вечірніх яскравіших суконь, з глибшими декольте та короткими рукавами.

Однак для країни, яка оговтувалася від страшних часів, тема війни все ще була актуальною. У 1947 році стрічка "Найкращі роки нашого життя" отримала аж 8 Оскарів. Вона розповідає про трьох солдатів, які намагаються повернутися до нормального повсякдення.

Зокрема, у двох номінаціях переміг актор цього фільму Гарольд Расселл, який був реальним ветераном війни. Йому вручили статуетки як найкращому актору другого плану та присудили спеціальну премію за "внесення надії та мужності у життя своїх товаришів-ветеранів".

Дивіться фрагмент фільму "Найкращі роки нашого життя"

Війна вплинула не лише на акторів: яких змін зазнали статуетки?

Мабуть, найхарактернішою ознакою військової економії стали самі Оскари. Через брак металу Академія була змушеною обирати нові матеріали для своїх статуеток.

Якщо традиційно Оскари відливали з бронзи та покривали золотом, то статуетки, вручені у 1943, 1944 та 1945 роках, були зроблені з гіпсу та покриті бронзовим лаком. Як тоді писала The New York Times, "робота за 12 доларів мала бути схожою на стару статуетку за 90 доларів".

Щоправда, переможцям гарантували, що вони зможуть обміняти свої гіпсові Оскари на блискучі та дорожчі версії після закінчення війни. У 1946 році вже вручали "золоті" Оскари.

Вручення "гіпсового" Оскара у 1944 році: дивіться відео

Що варто знати про цьогорічну премію Оскар?

У 2026 році церемонію вестиме американський комік Конан О'Браєн. Сам захід пройде у театрі Dolby у Голлівуді.

Головними претендентами на найбільшу кількість статуеток є фільм "Грішники" (16 номінацій), стрічка "Одна битва за іншою" (13 номінацій) а також "Марті Супрім: Геній комбінацій" (10 номінацій).

В Україні церемонію покажу телеканал "Суспільне Культура".

Усе, що треба знати про Оскар‑2026: прогнози, лідери та трансляція для українців – у матеріалі 24 Каналу.