Приєднала ці історичні частини у 1917 – 1918 роках УНР. Тоді якраз розпалася Російська імперії, і вона хотіла окреслити свої кордони на основі національної ідентичності, розповів засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов.

Як народжувалася Українська Народна Республіка?

Передумовою її створення стало зречення російського царя у 1917 році. А воно, зі свого боку, запустило незворотний процес розпаду Російської імперії.

"Керівництво бере на себе тимчасовий уряд, який намагається йти шляхом федералізації. У Києві утворюється Центральна Рада – законодавчий орган, який проголошує Українську Народну Республіку, спершу як автономію у складі Федеративної Росії", – зазначає Акім Галімов.

За його словами, автономія проголошувалася на чітко визначеній території – дев'яти губерніях, які російська імперська влада називала "малоросійськими". Мовиться про Київську, Подільську, Волинську, Полтавську, Чернігівську, Катеринославську, Харківську, Херсонську губернії та Таврійську без Криму.

Кубань, Донщина та частини Мінської губернії – у складі УНР: що про це відомо?

Він додає, що згодом кордони Української Народної Республіки розширилися далеко на схід і північ. До її складу увійшли землі, де досі зберігалася українська мова та культура – попри десятиліття русифікації.

Наприкінці осені 1917-го Центральна Рада включає до території УНР східні повіти Мінської, Могилевської та Воронезької губерній, а також значну частину Кубані та Донщини. Це ті райони, де люди, попри імперську політику русифікації, зберегли й українську мову, й українські культурні традиції,

– зауважив історик.

А на початку 1918 року до УНР на федеративних засадах офіційно приєдналася Кубанська Народна Республіка. За цим рішенням стояла жива пам'ять про походження.

"Це якраз ті самі нащадки запорозьких козаків і селян із Центральної України, яких переселила на Кубань та Ставропілля Єкатерина ІІ", – пояснює Галімов.

А що тоді відбувалося в Криму?

Паралельно, продовжує фахівець, розгорталися й інші національні проєкти. Зокрема, моментом скористався кримськотатарський народ.

"Кримськотатарський народ, який імперська державна машина цілеспрямовано гнобила та виганяла з Криму, нарешті отримує шанс створити власну державу. У грудні 1917-го кримські татари проголошують утворення Кримської Демократичної Республіки", – підкреслює Галімов.

Якою ж у підсумку стала УНР?

У листопаді 1917 року Центральна Рада проголосила невіддільною частиною УНР ще й землі, що нині входять до складу Польщі та Білорусі, – Холмщину та Підляшшя.

"Людям не потрібні були карти, щоб розуміти, хто вони та у якій державі хочуть жити. Визначальними були мова, культура, традиції. Словом, все, що створює національну ідентичність", – каже історик.



Оглядова карта українських земель авторства географа Степана Рудницького, 1915 рік / Взято із сайту письменника Олексія Рейнса (позивний "Консул")

Щоправда, більшість із цих приєднань залишилися декларативними. Військова та політична реальність 1917 – 1918 років не дала змоги закріпити задекларовані кордони на практиці.

"Оці задекларовані у документах Центральної Ради кордони Української Народної Республіки на землі позначити не встигли, бо буквально за лічені дні ситуація кардинально змінюється", – підсумовує Галімов.

Водночас доктор географічних наук Ростислав Сосса додає, що Полісся та Берестейщина увійшли до складу УНР згідно з Берестейським мирним договором 1918 року. Натомість межі автономної України було визначено першими Універсалами, а потім територія УНР сформувалася відповідно до Третього Універсалу, повідомляє "Громадське радіо".

Землі, на які УНР висувала претензії, – це не територіальні зазіхання, а українські етнічні землі. Це Слобожанщина, Кубань, Таганріжщина, Крим і Галичина,

– зауважив він.

Якою була "перша леді" УНР?

Голова Директорії УНР Володимир Винниченко був одружений з докторкою медицини Розалією Ліфшиць.

Вона народилась у Росії у 1886 році та походила з доволі заможної єврейської сім'ї. Тож мала змогу здобути хорошу освіту за кордоном. Зокрема, вивчала медицину у Паризькому університеті Франції. Також стала докторкою медицини.

А з Володимиром Винниченком вони познайомились, коли їй було 23 роки. Сталося це в Італії – Розалія там гостювала у своєї сестри. Події розгортались швидко, і за два роки вони вже почали жити у цивільному шлюбі.

