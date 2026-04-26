Пара і поняття не мала, що за менш ніж за 4 кілометри від них розгортається найстрашніша у світі ядерна аварія. Про це повідомляє BBC.

Як Ірина та Сергій зустріли ту злощасну ніч?

Після 12 години ночі Ірина закінчила робити манікюр до весілля, відчинила балконні двері та щосили намагалася заснути. У той час у сусідній квартирі, набитій гостями, її наречений Сергій спав на матраці на кухні. Але нічну тишу порушив страшний гул.

Було таке відчуття, ніби над головою пролітало безліч літаків. Все гуділо, а шибки у вікнах тремтіли,

– пригадує ті миттєвості Ірина.

Сергій додає, що відчув тоді струс, ніби пройшла якась хвиля. Чоловік подумав, що це міг бути слабкий землетрус, і опісля заснув знову.

Тієї ночі на Чорнобильській АЕС вибухнув реактор на четвертому енергоблоці. У результаті радіоактивні матеріали поширилися Європою.

Що відбувалося вдень після аварії?

За словами Сергія, він прокинувся близько 6 ранку. Чоловіка переповнювало хвилювання, а за вікном було неабияк сонячно. Йому потрібно було виконати кілька доручень, зокрема купити квіти та відвезти постільну білизну до квартири друга, де вони з Іриною планували провести першу шлюбну ніч.

На вулиці він побачив солдатів у протигазах і чоловіків, що миють дорогу та тротуари пінистим розчином. Деякі з його знайомих по роботі на атомній електростанції сказали, що їх викликали терміново, бо щось трапилося. Однак, що саме, вони не знали.

Вже з вікна квартири свого друга, яка розміщувалася у висотному будинку, Сергій побачив дим, що підіймається над четвертим реактором. Пізніше стало відомим, що пожежники та працівники електростанції провели там усю ніч, намагаючись упоратися з величезною токсичною пожежею та ризикуючи отримати смертельні дози радіації. Маючи певні знання, чоловік узяв шматок тканини, намочив його та поклав упоперек входу у квартиру, щоб радіоактивний пил збирався та не просочувався усередину.

Потім він поспішив на ринок. Там майже не було людей, і це було незвично для суботнього ранку. Відтак, вибрав п'ять тюльпанів для букета.

Ірина жила тоді жила у квартирі з мамою. Жінка каже, що телефон дзвонив усю ніч. Сусіди, зі свого боку, говорили про "щось жахливе", але подробиць було мало. Тому її мама почувалася "стривожено".

Зранку мати Ірини зателефонувала до міліції. Там їй сказали не панікувати та запевнили, що всі заплановані заходи у місті відбудуться. Водночас життя у Прип'яті тривало та навіть діти пішли до школи.

Довідка! У Радянському союзі влада все контролювала, включно з поширенням будь-якої інформації. Тому про жоден інцидент не повідомляли.

Як пройшло весілля Ірини та Сергія на тлі ядерної катастрофи?

Весілля пари також відбулося 26 квітня, як і було заплановано. Пізніше того дня автомобілі з нареченими та гостями вишикувались у колону та попрямували до Палацу культури, де проводили урочисті заходи. Там Ірина та Сергій виголосили свої клятви, стоячи на рушнику, де були вишиті їхні імена. Потім вони разом з гостями перемістилися до кафе неподалік.

Але, як зазначає Сергій, весільний банкет був радше сумним, аніж святковим – "всі розуміли, що щось сталося, але ніхто не знав подробиць".



Весілля Ірини та Сергія у Прип'яті у день катастрофи на ЧАЕС / Фото взяті із сайту BBC

Ірина пригадує, що для першого танцю вони репетирували традиційний вальс. Але, усвідомлюючи, що розгортається трагедія, "з перших кроків збилися з ритму".

Ми просто обійнялися та рухалися в обіймах,

– зауважує жінка.

Після святкувань вже новоспечене подружжя повернулося до квартири друга. Ірина та Сергій були втомленими.



Ірина та Сергій планували станцювати вальс, але збилися з ритму через тривожні настрої у повітрі / Фото взято із сайту BBC

Що довелося пережити нареченим далі?

Вранці наступного дня після весілля – це була неділя, 27 квітня – у двері постукав інший друг Ірини та Сергія. Він казав їм, що треба поспішати на евакуаційний потяг, який має вирушити о 5 ранку.

Крім весільного одягу, Ірина мала із собою лише тонку сукню. Її вона взяла для другого дня урочистостей. Тому знову одягнула весільну сукню та швидко побігла до квартири матері, щоб переодягнутися. Крім того, на ногах у неї з'явилися мозолі.

"Я була у весільній сукні та бігала босоніж калюжами", – каже жінка.

Зрештою Ірина та Сергій усе ж сіли на евакуаційний потяг. Ще було темно, як вони побачили з вікна сяйво від зруйнованого реактора. За словами Сергія, "це було схожим, ніби ви дивитесь в око вулкана".

Офіційно влада заявляла, що евакуація буде "тимчасовою".

Ми поїхали на три дні, але в результаті залишилися там на все життя,

– підкреслює Сергій.

Коли почалася ліквідація наслідків аварії, Ірина та Сергій гостювали у її бабусі на Полтавщині – приблизно за 300 кілометрів від Києва. За кілька днів Ірина дізналася, що була на третьому місяці вагітності. Про це їй повідомили лікарі, які оглядали евакуйованих з Прип'яті на рівень радіаційного опромінення.

Жінка пригадує, як плакала, дізнавшись, що лікарі попереджали про можливий вплив радіаційного опромінення на ненароджених дітей. Медики радили жінкам, які зазнали опромінення, робити аборти.

Я боялася народити дитину та боялася зробити аборт,

– розповідає Ірина.

Але одна з лікарок переконала її продовжувати вагітність. На щастя, Ірина народила здорову дівчинку – Катю. Ба більше, через десятиліття та і сама стала матір'ю, і у Сергія та Ірини тепер є 15-річна онука.



Ірина та Сергій разом з донькою Катею – дівчинка народилася у тому ж 1986 році / Фото взято із сайт BBC

Як катастрофа на ЧАЕС вплинула на життя Ірини та Сергія?

СРСР визнав факт аварії на ЧАЕС лише за 2 дні після вибухів. А радянський лідер Михайло Горбачов публічно висловився щодо цього ще пізніше – аж через два тижні. Однак трагедію могли замовчати та ми про неї нічого б не дізналися досі. Річ у тім, що радіоактивна хмара пішла на Швецію та там виявили зростання рівня радіації. Так ядерна катастрофа торкнулася не лише Радянського союзу, а і Європи, і про неї почали говорити у світі.

За оцінками МАГАТЕ та ВООЗ, вибухи на ЧАЕС викинули в атмосферу у 400 разів більше радіоактивних матеріалів, ніж бомба, скинута на Хіросіму. Офіційно внаслідок інциденту загинула 31 особа: двоє загинули від самого вибуху, 28 померли від гострої променевої хвороби, а один від зупинки серця наступними тижнями.

У 2005 році дослідження, проведене кількома агентствами ООН, дійшло висновку, що внаслідок аварії можуть загинути 4 тисячі людей. Інші оцінки припускали, що це число може сягати десятків тисяч.

Пара вважає, що аварія на ЧАЕС вплинула і на їхнє здоров'я, хоча радянські лікарі це не підтверджували. На думку Ірини, радіація могла послабити її кістки, оскільки їй довелося замінити обидва коліна. Щодо Сергія, то у 2016 році у нього стався серцевий напад – через тиждень після візиту до рідної Прип'яті. Медики кажуть, що причиною могло стати також опромінення, отримане у 1986 році.

Сьогодні подружжя живе у Берліні. Це вже вдруге вони змінюють місце проживання, але цього разу Ірина та Сергій тікали не від ядерної катастрофи, а від іншої трагедії – війни в Україні. Переїхали вони до Німеччини у 2022 році після того, як у Києві ракета влучила у квартиру їхньої доньки Катерини.

Їхній шлюб, який розпочався в умовах невизначеності та трагедії, залишається для них втіхою. За словами Ірини, їй із Сергієм довелося пройти через чимало труднощів у житті, щоб зрозуміти, що вони "один без одного не можуть існувати".

Після 40 років я можу з упевненістю сказати, що ми як ниточка, вставлена ​​у голку. Ми все робимо разом,

– підсумовує вона.



Такий вигляд мають Ірина та Сергій сьогодні – 40 років по тому після аварії на ЧАЕС / Фото BBC

