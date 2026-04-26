У документах того часу видно, що серед перших версій серйозно розглядали участь іноземних спецслужб, а також можливий слід українських націоналістичних організацій, пише BBC. У Москві не хотіли визнавати, що аварія могла статися через технічні прорахунки, помилки в управлінні та небезпечний експеримент, проведений тієї ночі перед плановим ремонтом реактора.

Реальні масштаби трагедії при цьому приховували навіть від власного населення. Перші офіційні повідомлення були максимально скупими: без згадки про потужний викид радіації, без пояснення, що місто Прип’ять уже евакуйовують, а рівень забруднення стрімко зростає.

Чому КДБ шукав "диверсантів" після вибуху?

Уже через кілька годин після аварії спецслужби запустили окремий план під кодовою назвою "Прип’ять". Його суть полягала в перевірці персоналу станції, контактів працівників із закордоном, службових поїздок і навіть листування. Особливу увагу приділяли всьому, що могло хоч віддалено вказувати на зв’язки із Заходом.

Підозру викликали навіть візити іноземних спеціалістів, які раніше бували на станції. На той момент КДБ мав на ЧАЕС десятки агентів і довірених осіб, однак жодних підтверджень версії про диверсію не отримали. Попри це, напрямок пошуків не змінювали ще довго.

Паралельно насторожено сприймали й активність української діаспори у США та Канаді, яка вимагала дозволити гуманітарну допомогу для постраждалих. У радянських кабінетах це трактували не як співчуття, а як політичний тиск.

Як приховували наслідки аварії від Заходу?

Після того як підвищений радіаційний фон зафіксували на АЕС Форсмарк, приховувати аварію стало неможливо. Саме шведські фахівці першими зрозуміли, що джерело забруднення – за межами країни, і дипломатичний тиск змусив Кремль дати коротке офіційне повідомлення. 28 квітня в ефірі програми "Врємя" прозвучало кілька фраз про пошкодження одного з реакторів.

Навіть слово "вибух" тоді не пролунало. Коли до Києва прибули американські журналісти й медики, для них фактично створили контрольовану картину реальності. Їхні маршрути, співрозмовники, перекладачі – усе перебувало під наглядом. Завдання було просте: показати, що ситуація контрольована, а небезпека не така велика, як пише західна преса. У спецзвітах КДБ прямо зазначалося, що контакти журналістів із місцевими мешканцями максимально обмежували, щоб вони не отримали "тенденційної інформації".

Так формувалася штучна версія подій для зовнішнього світу. Тим часом за кордоном українські організації проводили акції протесту, вимагали відкритих даних про масштаби катастрофи, зверталися до Рональда Рейгана, міжнародних структур і гуманітарних організацій.

Лише пізніше офіційне слідство визнало, що основною причиною трагедії стали конструктивні недоліки реактора разом із критичними помилками під час експерименту. Але в перші тижні після вибуху система значно більше сил витрачала не на правду, а на пошук політично зручних винних.

Як Чорнобиль допоміг поховати Радянський Союз?

Чорнобильська катастрофа стала не лише техногенною трагедією, а й важливим зламом для радянської інформаційної системи, пише Укрінформ. Після вибуху на ЧАЕС влада ще намагалася діяти за старою схемою – мовчати, применшувати масштаби й контролювати кожне слово. Але приховати катастрофу такого рівня вже було неможливо. Дослідник Джонатан Сандерс, який згодом працював кореспондентом CBS у Москві, вважав висвітлення Чорнобиля переломним моментом для радянських комунікацій.

Саме тоді телебачення вперше почало відповідати на суспільний запит на неприємні, болючі, але правдиві новини, а не лише повторювати заспокійливі формули офіційної пропаганди. Щойно партія трохи послабила контроль над інформацією, повернути все назад уже не вдалося. Газети, журнали й телепрограми поступово ставали сміливішими. У публічний простір почали виходити репортажі, свідчення очевидців, інтерв’ю з ліквідаторами, розповіді людей, яких аварія вирвала зі звичного життя. Ця "чорнобильська гласність" відкрила шлях і до інших тем, які раніше замовчували або подавали лише у вигідному для влади світлі.

У медіа дедалі частіше говорили про війну в Афганістані, наслідки сталінізму, наркотики, страх жінок народжувати після аварії та загалом про ціну брехні, на якій трималася радянська система. Суспільство ніби почало виходити з довгого заціпеніння. Коли люди побачили масштаб приховування, недовіра стала незворотною. Чорнобиль отруїв не лише землю, воду й повітря – він отруїв саму віру в державу, яка роками вимагала покори, але в критичний момент не сказала правди.

