Частина цих речей виглядає дуже просто, але саме вони регулярно з’являються в дослідженнях, коли йдеться про людей, які стабільно почуваються задоволеними життям, інформує Today. Те, що люди називають щастям, дедалі частіше пояснюють через конкретні психологічні механізми.

Які дрібниці роблять найщасливіші люди щодня?

Щасливі люди зазвичай згадують минуле з теплом і спокоєм. Людина, ймовірно, єдина серед живих істот має здатність подумки повертатися до пережитого й одночасно уявляти майбутнє – ніби переносити себе в інший момент часу.

Дослідження показують, що люди, які почуваються щасливими, частіше подумки повертаються саме до приємних моментів, ніби ще раз проживають радість, але не затримуються на болісних епізодах. Коли вони думають про минуле, увага природно зосереджується на тому, що приносило світлі емоції, а не на неприємностях.

Щасливі люди тонко реагують на емоції інших. Деякі люди особливо чутливі до настрою співрозмовника і легко підхоплюють як радість, так і смуток. Спостереження свідчать: якщо хтось щиро усміхається людині, яка перебуває в гармонійному стані, вона часто відповідає усмішкою і теж відчуває внутрішнє тепло.

Щасливі люди відчувають зв’язок із середовищем, у якому живуть. Людина найщасливіша, коли задоволені три основні психологічні потреби: автономія, компетентність та спорідненість. Тисячі наукових праць підтверджують, що задоволення цих базових психологічних потреб безпосередньо впливає на відчуття щастя.

Щасливі люди уважніше ставляться до власних фінансів. Одна з простих звичок, яка реально впливає на внутрішній спокій, – планування витрат і контроль щоденних покупок. Це допомагає уникати імпульсивних рішень. Дослідження свідчать, що люди краще дають собі раду з грошима, коли мають конкретну фінансову ціль – наприклад, закрити борг, створити запас коштів або відкласти гроші на майбутнє.

Щасливі люди частіше вкладають гроші у враження, а не в речі. Протягом майже десяти років науковці вивчали, як на емоційний стан впливає вибір між матеріальними покупками і життєвим досвідом. Накопичені дані свідчать: ті, хто частіше витрачає кошти на подорожі, події, спільні моменти або новий досвід, у середньому почуваються щасливішими, ніж ті, хто переважно купує речі.

Як живуть найщасливіші люди на землі?

Згідно зі Звітом про щастя у світі, в якому оцінюють 146 країн за рівнем щастя їхніх громадян, держави Північної Європи вже багато років поспіль залишаються серед лідерів. Однією з них є Данія. Її часто згадують як країну, де люди вміють будувати повсякденне життя так, щоб у ньому було менше виснаження і більше внутрішнього комфорту, пише Medium.

Одним із важливих чинників такого відчуття добробуту є гнучкий підхід до роботи. Данія часто наводиться як приклад країни, де люди мають більше свободи в організації свого дня. Наприклад, у п’ятницю багато хто завершує робочі справи раніше, щоб провести час із родиною, вийти на прогулянку, побути біля води або просто перепочити. Те, що не встигають зробити вдень, часто переносять на вечір – уже після того, як діти лягають спати або закінчуються інші справи.

Інакше кажучи, люди мають змогу виконувати свої обов’язки тоді, коли це справді зручно і найкраще вписується в їхній ритм життя. Ще одна важлива риса данського способу життя – вміння цінувати прості моменти щоденного затишку. Саме з Данією часто пов’язують поняття "хюге" – особливе відчуття тепла, спокою і комфорту, яке народжується з дрібниць. Це може бути вечір удома, м’яке світло лампи, гарячий напій, тиха розмова або час поруч із близькими без поспіху й зайвого шуму.

