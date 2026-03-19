Саме так сталося з цвяхами, які археологи виявили на тілах померлих у давньому некрополі поблизу Рима, інформує Info Room. Цей звичай не був випадковим – за ним стояли страх, вірування і цілком конкретне уявлення про те, що смерть не завжди означає остаточний спокій.

Навіщо римляни клали цвяхи на померлих?

Під час дослідження римського некрополя Остієнсе археологи натрапили на поховання, які одразу привернули увагу незвичною деталлю – на грудях деяких померлих лежали залізні цвяхи. Вчені дійшли висновку, що це не випадковість, а частина ритуалу, який мав символічне значення.

Що приховують поховання / Колаж 24 Каналу

Некрополь розташований поблизу давньої дороги Віа Остієнсе, що колись з’єднувала Рим із портом Остія. Саме тут упродовж століть сформувався великий цвинтар, де поруч існували як прості могили, так і більш заможні поховання.

Як показало дослідження, у кількох могилах цвяхи були покладені саме в районі грудної клітки. Археологи вважають, що приблизно дві тисячі років тому це могло бути частиною обряду, покликаного символічно "утримати" померлого і не допустити повернення душі до світу живих.

Які ще речі знаходять археологи у похованнях?

Подібні відкриття трапляються і в інших місцях колишньої Римської імперії, пише Vice. Наприклад, у районі Обуда в Будапешті археологи виявили добре збережену вапнякову труну римського часу. У давнину ця територія входила до складу Аквінкума – прикордонного поселення на Дунаї в провінції Паннонія.

На відміну від багатьох інших римських поховань, ця труна виявилася запечатаною металевими затискачами та свинцем. Саме тому її вміст зберігся значно краще, ніж у більшості знайдених раніше гробниць, які часто були розграбовані або пошкоджені.

Після відкриття всередині виявили повний скелет і низку предметів, залишених разом із померлою. Археологи знайшли дві скляні посудини, бронзові статуетки, приблизно 140 монет, бурштинову прикрасу та кістяну шпильку для волосся. Також збереглися сліди тканини із золотими нитками. За сукупністю знахідок дослідники припускають, що поховання належало молодій жінці.

У римській традиції подібні речі часто клали до гробниць як частину уявлення про шлях людини після смерті – вважалося, що вони супроводжують померлого в потойбічному світі.

