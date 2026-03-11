Для них така висота справді зручна: звідти добре видно навколишній простір, легше помітити хижака або, навпаки, здобич, повідомляє Ifl Science. До того ж дроти не закривають огляд, як це часто буває серед гілок дерев.

Як птахам вдається сидіти на дротах?

Головне питання, яке виникає у більшості людей, – чому птахів не б’є струмом? Відповідь пов’язана з тим, що, сидячи на одному дроті, птах не створює замкненого електричного кола.

Його тіло не має контакту із землею, тому електрика просто не проходить через нього.

Птахи не утворюють зв’язку між лінією електропередачі і землею, тому вони не підключаються до кола. Але якби ми торкнулися лінії електропередач, стоячи на землі, ми б замкнули коло, і сталися б погані речі,

– пояснив Cincinnati Enquirer Вілл Бебб з Відділу дикої природи Департаменту природних ресурсів Огайо.

Цікаві факти про птахів / Фото Unsplash

Небезпека з’являється тоді, коли птах одночасно торкається двох точок із різною напругою – наприклад, двох проводів або дроту й металевої опори. У такому випадку струм проходить через тіло, і це закінчується загибеллю.

Саме тому великі птахи, зокрема хижі, ризикують більше – через розмах крил їм легше випадково торкнутися двох поверхонь одразу. За оцінками дослідників, у США щороку від ураження струмом гинуть мільйони птахів. Особливо часто це трапляється з великими видами, такими як орлани та беркути.

Чим ще птахи вміють дивувати?

У світі птахів є чимало видів із дуже незвичайною поведінкою. Один із найцікавіших прикладів — кривошийка євразійська, представник родини дятлів, повідомляє John R. Cammidge. Цей невеликий птах, розміром приблизно з горобця, живиться мурахами і гніздиться в дуплах дерев.

Але справжню увагу привертає його захисна поведінка. Якщо кривошийка відчуває небезпеку, вона починає різко викручувати шию, може повертати голову майже на 180 градусів і шипіти, імітуючи змію. Саме через це її часто називають змієподібним птахом.

У минулому таку поведінку навіть пов’язували з містикою. Через латинську назву Jynx torquilla виникло повір’я, що цей птах нібито може приносити нещастя або накликати прокляття. Деякі птахи при небезпеці вдають поранення, щоб відвести хижака від гнізда. Сорокопути перед тим, як з’їсти здобич, наколюють її на колючки.

Буревісники захищають гнізда, розбризкуючи різку пахучу рідину. А зозулі відомі тим, що підкладають свої яйця в чужі гнізда, перекладаючи турботу про потомство на інших птахів.

