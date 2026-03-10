Кожна курка вилуплюється з яйця – отже, яйце ніби мало бути раніше, інформує New Scientist. Саме на цьому логічному колі зазвичай і зупиняються роздуми. Наука пропонує подивитися на цю загадку трохи інакше.

Цікаво Фламінго рожеві через отруйну їжу: якими вони народжуються насправді

Що було спочатку: курка чи яйце?

Насправді яйця існували на Землі задовго до появи курей. З погляду еволюції всі живі організми поступово змінюються через невеликі генетичні зміни. Саме так виникають нові види. Колись і сучасні кури з’явилися від птахів, які були дуже схожі на них, але ще не були повноцінними курками. Уявімо таку ситуацію: два птахи, які нагадували курей, відклали яйце.

Новий погляд на питання / Колаж 24 Каналу

Усередині нього сталася невелика генетична мутація. Саме з цього яйця вилупилася перша істота, яку вже можна було назвати справжньою куркою. У такому випадку яйце з’явилося раніше ніж курка.

Є й інший важливий факт. Яйця як спосіб розмноження існують у природі набагато довше, ніж самі кури. Якщо говорити загалом, яйця – це лише жіночі статеві клітини. Такий спосіб розмноження виник понад мільярд років тому. Навіть яйця з твердою шкаралупою, які відкладають птахи, з’явилися на Землі приблизно 300 мільйонів років тому. Тобто задовго до того, як виникли сучасні види птахів.

Самі ж кури з’явилися значно пізніше. Вважається, що вони були одомашнені приблизно 10 тисяч років тому. Люди поступово відбирали диких птахів із більш спокійним характером і дозволяли їм розмножуватися. Так із часом сформувався новий підвид. Тому з наукового погляду відповідь виглядає доволі очевидною – яйця існували набагато раніше за курей.

Втім, якщо говорити саме про куряче яйце, ситуація трохи складніша. Теоретично перша справжня курка мала розвинутися всередині яйця, яке відклали її предки – птахи, дуже схожі на курей, але ще не зовсім ними. Саме тому для багатьох людей ця загадка й досі здається такою захопливою.

Коли з'явилися свійські кури?

Найдавніші свійські кури, яких ми коли-небудь знаходили, жили не раніше 3670 року до нашої ери, пише Bourne Mouth. Цих птахів ніби не вирощували заради м'яса, що робить незрозумілим, що саме стимулювало процес одомашнення.

Кури, що живуть в гоподарствах сьогодні, походять від дикого птаха, що мешкає в Південно-Східній Азії, який називається рудою джунглевою куркою (Gallus gallus), але точна дата одомашнення невідома.

Деякі дослідники підрахували, що перша домашня курка жила понад 6000 років тому , тоді як інші стверджують, що знайшли курячі кістки на археологічних пам'ятках віком 10 тисяч років.

Найближчим предком домашньої курки вважають руду джунглеву курку – тропічного птаха, який і сьогодні живе в лісах Південно-Східної Азії. Саме від нього походить сучасна домашня курка, відома під науковою назвою Gallus gallus domesticus. Згодом люди поширили цих птахів по всьому світу.

Які історії буде цікаво дізнатися?