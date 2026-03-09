Незвичайну знахідку зробив житель центрального Китаю, інформує Scmp. Новина швидко розлетілася мережею, бо звучить майже як легенда.

Що відому про неймовірну знахідку?

Загальна вага склала скарбу приблизно 10 грамів. Вартість оцінили майже у 1800 доларів США. Багато хто засумнівався, чи справді птах міг проковтнути дорогоцінний метал.

Селянин на прізвище Лю, який мешкає у провінції Хунань, під час оброблення птиці помітив у її шлунку кілька блискучих частинок. Чоловік перевірив знахідку простим способом – за допомогою випробування на горіння. Результат показав, що це справжнє золото.

Що було всередині у качці / Фото scmp

Сам Лю припускає, що все пояснюється досить просто. Качок вирощували на вільному вигулі неподалік річки, яка колись була відома місцями видобутку золота.

Ймовірно, птахи ковтали мул разом із піском, у якому могли міститися дрібні золоті частинки. Відомо, що організм не здатний перетравлювати або засвоювати золото. Зазвичай воно просто проходить через травну систему.

Водночас великі шматки металу або домішки можуть становити небезпеку, адже іноді викликають кишкову непрохідність чи отруєння – як у тварин, так і у людей. Лю стверджує, що подібні випадки у їхній місцевості траплялися і раніше. Деякі сусіди також знаходили золоті крупинки в качках, але, за його словами, такого великого шматка ще нікому не випадало.

Історія швидко стала вірусною у китайських соціальних мережах. Обговорення теми зібрало понад 10 мільйонів переглядів. Один користувач інтернету навіть пожартував: "Мені потрібно знати точне місцеперебування цієї річки протягом дня. Я хочу виростити там 1000 качок".

У яких дивних місцях можна знайти золото?

В організмі людини міститься зовсім невелика кількість золота – приблизно 0,2 міліграма, пише Wionews. Воно розподіляється разом із кров’ю і бере участь у процесах, пов’язаних із передачею електричних сигналів. Цей метал присутній, зокрема, у клітинах, від яких залежать здоров’я суглобів і нервові зв’язки.

Величезні запаси золота приховують і океани. За оцінками, у морській воді розчинено близько 20 мільйонів тонн цього металу. Однак концентрація настільки низька, що видобувати його з економічною вигодою поки неможливо. Попри численні спроби вчених знайти ефективний спосіб, витрати залишаються надто високими.

Мікроскопічні частинки золота трапляються і в деяких рослинах, зокрема в евкаліпті та ялині звичайній. Вони поглинають їх із ґрунту через кореневу систему. Це відбувається тоді, коли коріння контактує з породами, що містять золото. Далі рослина переносить крихітні частинки своєю судинною системою і накопичує їх у листі.

