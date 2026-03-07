Історії про "прокляті" поховання століттями звучали як красиві вигадки для тих, хто любить моторошні легенди. Та окремі знахідки, дивні збіги й гучні смерті зробили ці оповіді надто справжніми, щоб просто відмахнутися, повідомляє National geographic. Особливо коли йдеться про скарби фараонів, навколо яких містика й реальні події сплелися надто тісно.

Що таке прокляття фараона?

Прокляття фараона пов’язують із віруванням, що кожен, хто потурбує гробниці правителів Єгипту, може зазнати фатального покарання. У самих єгиптян існували власні уявлення про те, як воно має стримувати тих, хто наважиться осквернити поховання.

Поняття "прокляття мумії" отримало світову популярність після відкриття гробниці Тутанхамона в Долині царів поблизу Луксора у 1922 році. Скарби Тутанхамона швидко потрапили в заголовки газет, а після відкриття похоронної камери 16 лютого 1923 року інтерес лише зріс.

Загадковий Єгипет / Фото unsplash

Особливо його підживили сенсаційні повідомлення про смерть спонсора експедиції – лорда Карнарвона. Єгиптологиня Саліма Ікрам з Американського університету в Каїрі, яка також є стипендіаткою Національного географічного товариства, вважає: сама ідея прокляття справді існувала в Стародавньому Єгипті й могла бути частиною примітивної системи безпеки.

Вона зазначає, що на стінах деяких мастаб – ранніх непірамідальних гробниць у Гізі та Саккарі – справді траплялися вирізьблені "прокляття", покликані налякати тих, хто спробує пограбувати або осквернити царське місце спочинку.

Зазвичай вони погрожують осквернителям божественною карою від ради богів. Або смертю від крокодилів, левів, скорпіонів чи змій,

– розповідала Ікрам.

Випадковість чи прокляття фараона?

Найчастіше розмови про "прокляття фараонів" пов’язують саме з гробницею Тутанхамона. Її у 1922 році відкрили археолог Говард Картер та британський аристократ лорд Карнарвон, який фінансував розкопки. Уже через кілька місяців після цього Карнарвон помер – причиною стала інфекція, що розвинулася після укусу комара, пише Grunge.

Ця подія миттєво спричинила хвилю сенсацій у пресі: смерть мецената почали пояснювати дією "прокляття", нібито накладеного на гробницю. Попри популярність цієї історії, у самій гробниці жодного прямого тексту з прокляттям не знайшли. Втім, з нею пов’язують кілька предметів, навколо яких згодом виникли містичні події.

До прикладу з двома невеликими бронзовими статуетками, які, ймовірно, походять із цієї гробниці. За переказами, людина, що отримала їх у подарунок після відвідування розкопок у 1920-х роках, згодом збанкрутувала. Саме тому навколо цих предметів почали говорити про "нещасливу" історію.

Подібні оповіді зустрічаються і в значно давніших джерелах. Наприклад, у римських переказах згадується полководець Квінт Сервілій Цепіон. За легендою, він заволодів великим скарбом – так званим "золотом Толози", яке нібито зберігалося у священному озері на території Галлії. Деякі інтерпретації пов’язують ці багатства зі скарбами Сходу, а іноді навіть із міфічними скарбами фараонів. Подальша доля Цепіона описується драматично: розповідають, що після цього його військо зазнало поразки, а сам він завершив життя в безчесті.

