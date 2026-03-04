Тесла винайшов, передбачив або суттєво посприяв розвитку сотень технологій, які сьогодні працюють на нас щодня, повідомляє American Association for the Advancement of Science. Від дистанційного керування й неонових та люмінесцентних ламп до бездротової передачі, комп’ютерів, смартфонів, лазерів, рентгенівських променів і робототехніки. А ще – змінний струм, без якого складно уявити сучасну електросистему.

Що незвичного було у поведінці Нікола Тесли?

Нікола Тесла (1856 – 1943) – сербсько-американський винахідник, інженер-електрик, інженер-механік, фізик і футуролог, найбільш відомий внеском у розвиток системи електропостачання змінного струму. Блискучість, кажуть, часто йде поруч з ексцентричністю, і Тесла був одним із таких прикладів.

Його поведінку повʼязують з обсесивно-компульсивними проявами, через які він любив робити все "трійками". Повідомляють, що приблизно з 1917 року він став особливо одержимий числом три: під час щоденного плавання у громадському басейні завжди пропливав 33 кола, а якщо збивався з рахунку – не міг піти й починав спочатку.

Так само він міг тричі обійти міський квартал перед тим, як зайти до будівлі, а виходячи – повертав лише праворуч і знову обходив квартал, доки не відчував себе "вільним" і готовим рухатися далі. До їжі Тесла ставився майже так само, як до лабораторії, – з розрахунком і педантичністю.

Він вважав тіло "машиною", яку треба правильно "заправляти", тому довго перевіряв різні підходи й зрештою зупинився на двох прийомах їжі на день.

Йому приписують фразу: "Я не знав, що таке життя, поки не виключив обід". Раціон описують як простий і доволі скромний: проціджений овочевий суп, тепле молоко, мед, цільнозерновий хліб і яблуко на десерт.

Він рахував калорії – що для того часу виглядало нетипово – і загалом вимагав майже стерильної точності. Кажуть, що він обідав сам в одному готелі на Мангеттені, просив 18 лляних серветок на кожен прийом їжі, полірував ними посуд, зважував порції й уникав усього, що не здавалося йому ідеально чистим або симетричним.

Після обіду Тесла часто йшов до Брайант-парку годувати голубів і називав їх своїми єдиними справжніми супутниками. Поранених птахів він забирав до себе, лікував і навіть залишав у номері, тримаючи вікна відчиненими, щоб голуби могли прилітати, коли захочуть. Це нерідко закінчувалося безладом, хоча сам Тесла мав репутацію гермофоба.

Подейкують, що одного разу він навіть просив шеф-кухаря готелю підготувати спеціальну суміш насіння для своїх "пернатих друзів". Тесла ніколи не одружувався, але зізнавався, що закохався в особливого білого голуба, який часто його відвідував.

Йому приписують слова: "Я любив цього голуба, як чоловік любить жінку, і вона любила мене. Поки вона була в мене, у моєму житті була мета".

Холостяцький спосіб життя він пояснював по-своєму: вважав, що інтимна близькість може заважати науковій роботі.

Не думаю, що можна назвати багато великих винаходів, зроблених одруженими чоловіками,

– нібито зауважив він.

У 1922 році Тесла розповідав, що білий голуб залетів до його кімнати, ніби "щоб повідомити", що помирає. За його словами, перед відльотом з очей птаха виблискувало біле світло – яскравіше за все, що він будь-коли створював своїми електричними машинами.

Смерть голуба він переживав важко й казав друзям, що саме тоді відчув: справа його життя завершена. Також Теслі приписують інші дивакуваті риси: він не міг торкатися людського волосся і не любив перли, а інколи відмовлявся розмовляти з жінками, які їх носили.

Ще одна деталь, яку часто згадують, – "візуалізація винаходів": замість креслень він нібито проєктував і тестував механізми у своїй уяві, а інколи переживав сліпучі спалахи світла, які тимчасово затьмарювали зір.

Чого ви точно не знали про Ніколу Теслу?

Тесла народився 10 липня 1856 року в Австрійській імперії (нині це територія Хорватії) й був четвертим із п’яти дітей. Після непростої академічної дороги в Європі він працював креслярем телеграфів та електриком, а у 1884 році переїхав до США, щоб працювати у Томаса Едісона, пише Еnergy.

Попри масштабні досягнення, Тесла не був сильним бізнесменом і часто мав фінансові труднощі. Він утратив підтримку Дж. П. Моргана, який сумнівався, що з ідеї бездротової електроенергії можна отримати прибуток. Унаслідок цього Тесла змушений був продавати активи, а частину майна згодом реалізували через компанію з обробки плівки.

У 1917 році уряд США зніс частково завершену вежу Тесли, бо побоювався, що під час Першої світової війни її можуть використати німецькі шпигуни для перехоплення комунікацій.

