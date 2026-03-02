Є поширене запитання – чи не одне й те саме це взагалі? Коротка відповідь така: шафран роблять із крокуса, але не з будь-якого, повідомляє Сrocus. "Крокус" – це цілий рід квітів, а шафран – конкретний продукт із конкретної рослини.

Крокус і шафран: це одне й те саме?

Шафран отримують із крокуса посівного – Crocus sativus. Це той рідкісний випадок, коли назва квітки й назва спеції переплітаються, але не зливаються. Крокусів у природі й садах – десятки видів. Шафран дає лише один.

Як знати чи це шафран чи крокус / Фото unsplash

Те, що зазвичай називають шафраном, – це висушені приймочки квітки. У кожній квітці їх лише три, тонкі як нитки, насичено червоні. Зібрати їх потрібно швидко, вручну, і обережно висушити. Ось чому ціна там інколи зашкалює.

Садовий крокус на клумбі, найчастіше інший – декоративний. Він може бути фіолетовий, білий, жовтий, і він прекрасний, але це не означає, що з нього вийде шафран. У більшості видів інша будова, інший аромат, інші властивості. І головне – це не той вид, який використовують як пряність.

Справжній шафран має сильний, упізнаваний запах – медово-квітковий, трохи металевий, із теплою гірчинкою. У страві він дає тонкий глибокий фон.

Як зрозуміти, що шафран справжній?

Для того, щоб це визначити, слід оглянути ниточки, повідомляє Roco saffron. У якісного шафрану вони нерівні, тонкі, з легким потовщенням на кінчику, колір – від темно-червоного до бордового. Порошок – найризикованіший формат, бо там найпростіше сховати підміну.

Є простий тест із теплою водою або молоком. Справжній шафран віддає колір повільно – рідина стає золотистою поступово, а ниточки не розчиняються миттєво. Якщо вода різко жовтіє за секунду, а сама нитка блідне як фарба, це може бути барвник або інша спеція. Запах – має бути виразний навіть у маленькій кількості, без різкої "хімії".

