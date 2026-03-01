Деякі фобії прив’язані до абсолютно буденних речей. Про це пише mental health та Very Well Mind.
Які є незвичні фобії?
Глобофобія – боязнь повітряних кульок
Люди з глобофобією бояться повітряних кульок, які зазвичай можна побачити на дитячому дні народження.
Кумпунофобія – боязнь ґудзиків
Люди можуть відчувати тривогу, занепокоєння або страх від вигляду, звуку або текстури ґудзиків на одязі. Люди з цією фобією іноді уникають одягу з ґудзиками, натомість обираючи речі на блискавках або липучках.
Кумпунофобія — це боязнь ґудзиків, відносно рідкісний стан / Фото Unsplash, ілюстративне
Трипанофобія – страх перед медичними голками
Тоді люди бояться медичних процедур, пов’язаних з ін’єкціями або введенням голок.
Хіонофобія – сильний страх снігу
Згідно з дослідженням, проведеним Американським метеорологічним товариством, хіонофобія є другим за поширеністю підтипом фобії природного середовища. Назва походить від грецьких слів chion, що означає сніг, та phobia, що означає страх, відразу або жах. У когось може розвинутися гострий страх опинитися в пастці або під сніговою лавиною.
Трихофобія – це страх перед волоссям
В деяких людей є страх перед волоссям (людським або тварин), який проявляється боязню знайти волосся в їжі, на одязі тощо.
Які є незвичні забобони у світі?
Забобони супроводжують людство тисячоліттями, і навіть у 21 столітті люди продовжують вірити в абсолютно дивовижні речі.
Наприклад, число 4, яке вимовляється подібно до слова "смерть" мандаринською, японською та корейською мовами, сприймається з тривогою по всій Східній Азії.
В Німеччині не заведено робити тост (цокатися) водою, оскільки це вважається поганою прикметою, яка символізує побажання смерті або нещастя присутнім.
А от в Іспанії забудьте про п'ятницю 13 -го, там саме вівторок 13 -го – це день, якого слід остерігатися.