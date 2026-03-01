Деякі фобії прив’язані до абсолютно буденних речей. Про це пише mental health та Very Well Mind.

Які є незвичні фобії?

Глобофобія – боязнь повітряних кульок

Люди з глобофобією бояться повітряних кульок, які зазвичай можна побачити на дитячому дні народження.

Кумпунофобія – боязнь ґудзиків

Люди можуть відчувати тривогу, занепокоєння або страх від вигляду, звуку або текстури ґудзиків на одязі. Люди з цією фобією іноді уникають одягу з ґудзиками, натомість обираючи речі на блискавках або липучках.



Кумпунофобія — це боязнь ґудзиків, відносно рідкісний стан / Фото Unsplash, ілюстративне

Трипанофобія – страх перед медичними голками

Тоді люди бояться медичних процедур, пов’язаних з ін’єкціями або введенням голок.

Хіонофобія – сильний страх снігу

Згідно з дослідженням, проведеним Американським метеорологічним товариством, хіонофобія є другим за поширеністю підтипом фобії природного середовища. Назва походить від грецьких слів chion, що означає сніг, та phobia, що означає страх, відразу або жах. У когось може розвинутися гострий страх опинитися в пастці або під сніговою лавиною.

Трихофобія – це страх перед волоссям

В деяких людей є страх перед волоссям (людським або тварин), який проявляється боязню знайти волосся в їжі, на одязі тощо.

