Ці правила досі серйозно дотримуються мільйони людей. Про це пише kaplaninternational та admiddleeast.

Які є дивні забобони у світі?

Європа та США. Колись вважалося, що залізо відлякує відьом та злих духів, тому скромна підкова швидко стала талісманом захисту. Повішена над порогом, вона сигналізує про удачу всім, хто проходить під нею.

Східна Азія. Число чотири, яке вимовляється подібно до слова "смерть" мандаринською, японською та корейською мовами, сприймається з тривогою по всій Східній Азії. Багатоквартирні будинки та ліфти часто пропускають четвертий поверх, так само як західні вежі пропускають тринадцятий.

Німеччина. Там не заведено робити тост (цокатися) водою, оскільки це вважається поганою прикметою, яка символізує побажання смерті або нещастя присутнім.



В Німеччині краще не цокатися водою / Фото Unsplash (Janosch Lino, фото ілюстративне)

Іспанія. Забудьте про п'ятницю 13 -го, в іспанській культурі саме вівторок 13 -го – це день, якого слід остерігатися. Ви не знайдете багато місцевих жителів, які обирають цей день для одруження.

Британія. Відкриття парасольки в приміщенні приносить нещастя. Якщо ви відвідуєте будинок друга у Великій Британії, США чи Канаді в дощовий день, ніколи не намагайтеся відкривати парасольку в приміщенні. Також не варто залишати її відкритою, щоб вона висохла, оскільки вважається, що відкрита парасолька в приміщенні приносить нещастя.

Походження цього забобону до кінця невідоме, одна з теорій полягає в тому, що воно походить з часів, коли парасольки були настільки великими та їх було важко відкрити, що це могло пошкодити щось у будинку або навіть поранити людину, яка стоїть поруч з вами.

Ходити під драбиною. Якщо ви побачите драбину, що стоїть біля стіни у Британії, США чи Канаді, швидше за все, ви не помітите, щоб хтось проходив під нею. У цих країнах дуже поширене повір'я, що проходження під драбиною приносить нещастя.

Які прикмети дуже дивують іноземців?