Тож, часто люди досить серйозно ставляться до такого. Про це пише adelphistudio та national geographiс.

Які цифри вважаються нещасливими?

Ймовірно, 13 – найпоширеніше нещасливе число в різних країнах, особливо на Заході. Або ж 666, яке сприймається негативно, і називають його числом звіра (диявола). Однак, це не єдині числа, яких побоюються люди.

Число 4. У Китаї, Японії та деяких інших країнах Східної Азії вважається надзвичайно нещасливим. Причина цього полягає у вимові: у китайській та японській мовах слово, що означає смерть, дуже схоже за вимовою на число 4. Багато будівель у Китаї пропускають четвертий поверх, так само як американські будівельники іноді пропускають 13-й поверх. До слова, є навіть фобія, яка описує страх числа чотири – це тетрафобія.

Число 7. Попри те, що в багатьох країнах звикли вважати число 7 щасливим, в Китаї, Таїланді та В'єтнамі, воно вважається нещасливим. Причина цього полягає в тому, що 7- й місяць – це місяць привидів. Як пишуть у виданні, це "місяць, коли привиди можуть підніматися, щоб відвідати землю".



Які цифри вважають нещасливими / Фото Unsplash (Volkan Olmez, фото ілюстративне)

Число 8. В Індії воно вважається нещасливим. Кажуть, що воно пов'язане з трьома зірками Сатурна або "Сані" на хіндуїстській мові. Подейкують, що воно руйнує стосунки та мир. До того ж, вказується, що багато катастроф сталося 8-го числа або в дати, пов'язані з числом 8, такі як землетруси, цунамі та терористичні атаки.

Число 9. Його бояться в Японії, оскільки воно звучить схоже на японське слово, що означає тортури або страждання.

Число 17. В Італії воно вважається нещасливим. Основною причиною є те, що римські цифри для 17 – XVII, і якщо їх переставити, то вони вимовляються як VIXI, що в перекладі з латини означає "моє життя закінчено".

Число 39. Воно має погану репутацію в Афганістані. Число 39 перекладається як "morda gow", що буквально означає "мертва корова". Також це є відомим сленговим терміном для позначення сутенера. Коли афганці бачать автомобіль з номером 39 на номерному знаку, вони прямують в інший бік.

