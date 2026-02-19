Тож, часто люди досить серйозно ставляться до такого. Про це пише adelphistudio та national geographiс.
Дивіться також Чому в ілюмінаторах літаків завжди є маленький отвір
Які цифри вважаються нещасливими?
Ймовірно, 13 – найпоширеніше нещасливе число в різних країнах, особливо на Заході. Або ж 666, яке сприймається негативно, і називають його числом звіра (диявола). Однак, це не єдині числа, яких побоюються люди.
Число 4. У Китаї, Японії та деяких інших країнах Східної Азії вважається надзвичайно нещасливим. Причина цього полягає у вимові: у китайській та японській мовах слово, що означає смерть, дуже схоже за вимовою на число 4. Багато будівель у Китаї пропускають четвертий поверх, так само як американські будівельники іноді пропускають 13-й поверх. До слова, є навіть фобія, яка описує страх числа чотири – це тетрафобія.
Число 7. Попри те, що в багатьох країнах звикли вважати число 7 щасливим, в Китаї, Таїланді та В'єтнамі, воно вважається нещасливим. Причина цього полягає в тому, що 7- й місяць – це місяць привидів. Як пишуть у виданні, це "місяць, коли привиди можуть підніматися, щоб відвідати землю".
Які цифри вважають нещасливими / Фото Unsplash (Volkan Olmez, фото ілюстративне)
Число 8. В Індії воно вважається нещасливим. Кажуть, що воно пов'язане з трьома зірками Сатурна або "Сані" на хіндуїстській мові. Подейкують, що воно руйнує стосунки та мир. До того ж, вказується, що багато катастроф сталося 8-го числа або в дати, пов'язані з числом 8, такі як землетруси, цунамі та терористичні атаки.
Число 9. Його бояться в Японії, оскільки воно звучить схоже на японське слово, що означає тортури або страждання.
Число 17. В Італії воно вважається нещасливим. Основною причиною є те, що римські цифри для 17 – XVII, і якщо їх переставити, то вони вимовляються як VIXI, що в перекладі з латини означає "моє життя закінчено".
Число 39. Воно має погану репутацію в Афганістані. Число 39 перекладається як "morda gow", що буквально означає "мертва корова". Також це є відомим сленговим терміном для позначення сутенера. Коли афганці бачать автомобіль з номером 39 на номерному знаку, вони прямують в інший бік.
Чому прийнято дарувати букет з непарною кількістю квітів?
Квіти дарують як спосіб вираження любові, вдячності, співчуття або святкування.
У багатьох культурах кількість квітів у букеті має значення. Одні вважають, що непарна кількість принесе удачу та певний позитив, водночас інші мають на увазі, що парна кількість означатиме нещастя, смуток або навіть смерть. Вони традиційно даруються на похороні або кладуться до могил.
У різних культурах існують різноманітні кодекси та забобони щодо дарування або отримання квітів.