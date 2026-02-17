Багато хто не знає про призначення цього елемента. Про це розповіли в IFLScience.

Дивіться також Має більше ніж пів сотні букв: який найдовший алфавіт у світі

Чому у вікнах літаків є маленький отвір?

"Дихальний отвір" є продуманим рішенням для регулювання тиску та захисту конструкції лайнера.

Він зазвичай розташований саме у середній панелі й дозволяє повітрю з салону циркулювати у проміжку між середнім та зовнішнім склом.

Це перерозподіляє навантаження таким чином, що основний тиск бере на себе найміцніша зовнішня панель. Якщо зовнішнє скло якимось чином пошкодиться, середня панель завдяки цьому механізму зможе витримати тиск і зберегти герметичність салону.

Також цей отвір служить як мінівентиляція, випускаючи вологу з міжвіконного простору. Це дозволяє волозі, що потрапила між шибками, виходити, запобігаючи запотіванню або обмерзанню вікон.

Чому в літаках вікна овальні?