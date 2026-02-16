Але який же з них насправді має найбільшу кількість букв? Про це пише hubpages та languagedepartment.

Скільки букв у найдовшому алфавіті?

Найдовший алфавіт на планеті належить кхмерській мові – офіційній мові Камбоджі. Він налічує 74 літери і офіційно внесений до Книги рекордів Гіннеса.

Кхмерський алфавіт включає 33 приголосні та 41 голосну. Інші символи алфавіту більше не використовуються.

З 33 приголосних 23 є основними, які поділяються на дванадцять пар дзвінких та глухих приголосних. Інші 10 класифікуються як напівприголосні, і вони можуть бути дзвінкими або глухими залежно від слова. Голосні в кхмерському алфавіті поділяються на 9 простих голосних та 32 складні голосні.

Вказується, що кхмерська мова спочатку походить від писемності брахмі Південної Індії з впливом санскриту та палі. Вона існує в письмовій формі з VII століття.

Проте найдавніший священний текст датується 611 роком нашої ери. Зазначимо, що протягом 19-го та 20-го століть Камбоджа потрапила під вплив французького колоніального правління, перш ніж здобула незалежність. Попри французький вплив, кхмерська мова збереглася і нею розмовляють щонайменше 15 мільйонів людей у ​​Камбоджі та поблизу неї.

Цю мову насправді важко вивчити жителям Заходу. Цікаво, що під час написання кхмерською мовою слова в одному реченні чи фразі зазвичай пишуться разом, без пробілів між ними. На сьогодні кхмерський алфавіт залишається одним із найскладніших для вивчення і водночас одним із найцікавіших мовних скарбів світу.

