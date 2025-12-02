Причина такого дизайну полягає далеко не в естетиці. Про це пише 24 Канал з посиланням на Капітана Стіва, який розповів про це в тіктоці.

Чому в літаках овальні вікна?

Капітан Стів розповів історію, яка сягає ще 1950-тих років. Він зазначив, що 70 років тому деякі літаки будували з квадратними вікнами.

Проте невдовзі з’ясувалося, що форма, що використовується для будинків, не підходить для літаків. Висока швидкість, з якою почали літати авіалайнери у той час, а також перепади тиску через значну висоту польоту, означали дуже великі навантаження на конструкцію вікон.



В літаках овальні вікна / Фото Unsplash (Bodega)

Відтак, саме кути квадратних вікон виявилися слабким місцем. Це в кінцевому підсумку призвело до трагічних інцидентів.

"Вони втратили кілька літаків у повітрі. Літаки буквально розпалися, тому що у квадратних вікнах з’являлися невеликі тріщини прямо на краях", – пояснив "Капітан Стів".

Ці трагічні обставини змусили авіаконструкторів переосмислити підходи до проєктування вікон у літаках. Зрештою вони дійшли до висновку, що круглі вікна не створюють тих проблем, які виникають у квадратних вікон. Вони міцніші й не тріскаються.

Отже, після авіаційних аварій 1950-х років інженери авіакомпаній дійшли висновку, що гострі краї квадратних вікон призводять до утворення точок концентрації напружень, що потім може призвести до структурного руйнування під підвищеним тиском у кабіні на великих висотах.

Круглі або овальні вікна, без гострих кутів, дозволяли рівномірно розподіляти тиск навколо вікна, значно зменшуючи ризик розтріскування. Відтак, овальні або круглі вікна є кращими у всіх сучасних літаках, оскільки вони безпечніші.