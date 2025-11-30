Проте в багатьох виникає питання "а як же ж виглядає найменша ялинка у світі?". Про це розповість 24 Канал з посиланням на Делфтський технологічний університет (TU Delft).

Який вигляд має найменша ялинка у світі?

У світі, де новорічні ялинки зазвичай сягають кількох метрів, важко уявити святкове дерево, яке можна роздивитися лише під електронним мікроскопом. Проте саме такою є найменша ялинка на планеті.

В 2020 році у Нідерландах студентка факультету прикладної фізики Делфтського технологічного університету (TU Delft) Маура Віллемс створила найменшу в світі новорічно-різдвяну ялинку.



Маура Віллемс створила найменшу у світі ялинку / Фото Делфтського технічного університету

Для її створення дівчина працювала зі сканувальним тунельним мікроскопом: складним пристроєм, який здатний сканувати окремі атоми та навіть змінювати їхнє положення. Вона використовує цей мікроскоп для побудови невеликих структур, буквально атом за атомом, з метою вивчення їхніх квантово-механічних властивостей.

Дівчина видалила 51 атом з ідеальної кришталевої решітки та створила різдвяне дерево. Висота його складає 4 нанометри, або 4 мільйонні частки міліметра, без урахування верхівки ялинки.



Найменша ялинка у світі / Фото Делфтського технічного університету

