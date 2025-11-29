Дата святкування Нового року залежить як від культури та релігії деяких регіонів, так і від часових зон. Докладніше про те, чому в Індії Новий рік відзначають 7 разів і де ще святкують більше ніж 1 раз, – розповість 24 Канал.

Чому в Індії Новий рік святкують 7 разів?

Дата Нового року в Індії відрізняється як від місця, так і від місяця. Річ у тім, що в цій країні є кілька календарів – буддійський, місячний та індуїстський. І кожен з них визначає, коли святкувати прихід нового року. Більшість цих свят відзначають у період збирання врожаю, що робить їх особливо значущими для громад, оскільки вони символізують надії на процвітання, достаток і успішний рік, пише Business Standard.

Також в Індії відзначають і традиційний варіант Нового року – 31 грудня – 1 січня, що прийшов із західноєвропейської культури. Але у далеких поселеннях, у глибині країни європейський Новий рік не святкують. Щоправда, це свято є дуже популярним у штаті Гоа: там влаштовують вечірки, розкішні фестивалі, карнавали, масові гуляння. Крім того, прихід нового року проти ночі 1 січня зустрічають і у великих містах.

Коли святкують Новий рік у різних провінціях Індії?

Свято співвідносять з Місячним календарем і має воно кілька інших назв – Дівалі, Вішу, Угаді, Вайсакхі. У північній частині Індії новорічні свята відзначають 13 – 14 січня та називають їх Лорі. За традицією починаються воно у 3 декаді березня, у 1 день чайтра. В інших регіонах святкування відбувається наприкінці жовтня чи на початку листопада.

Дати Нового року в різних провінціях Індії:

Андгра-Прадеш – 26.03;

Кашмір – 10.03;

Ассам и Бенгалія – 13.04 – 15.04;

Пенджаб і Тамілнад 14.04;

Керал – серпень, вересень (дати варіюються).

Жителі різних штатів зустрічають свій регіональний Новий рік. У кожному з них свої унікальні назви та традиції. Святкування індійського Нового року – це безліч танців, музики, вишуканої кухні та трохи релігійних обрядів. Кожне з цих новорічних свят має ностальгічне коріння у місцевій історії та велике культурне й релігійне значення.

Яких традицій дотримуються, коли святкують Новий рік в Індії?

У північній частині країни у середині січня відзначають день Лорі. Проводяться традиційні масові гуляння, люди дарують подарунки.

Наприкінці березня – початку квітня Новий рік святкують конкані та маратхи. Початок урочистостей у 1-й день (під час перебування місяця) за індуїстським календарем. Проводять грандіозні фестивалі, а стіни будинків обмазують коров'ячим послідом – за повір'ям, це на щастя. У містах проходять літературні вечори з врученням премій і нагород, вечорами та у вихідні – танцювальні вечірки.

У штаті Кашмір святкування новорічного свята відбувається 10 березня. Масові гуляння закінчуються лише за місяць. Під час цього свята вони вшановують індуїстське божество Шаріку. Згідно з кашмірським індуїстським календарем, він припадає на перший день циклу Шукла Пакша в місяці чайтра.

Угаді відзначають у березні – квітні. Обов'язкові традиції – відвідати родичів, приготувати пачіді (сироп із манго) та солодощі, на стіл подається листя німа.

У південній частині країни святкують Вішу. Традиційний одяг – вбрання з бананового листя з масками, що повністю закривають обличчя.

Сікхи святкують 14 квітня, згідно з Вайсакх Нанакшахі (за сонячним календарем). Обов'язково читають уривки зі святих книг.

Під час святкування Дівалі, який відзначають 5 днів, одночасно відкривається Фестиваль Вогнів. Тому подарунком дарують світильники та запалюють їх у себе вдома. Частину відправляють плавати річкою Ганг, яка на якийсь час стає дивом, що світиться.

Ба більше, в Індії у кожному штаті відрізняються святкування Нового року за місяцем Байсакхі, який припадає на період з 13 по 15 квітня.

Як святкують Новий рік у квітні в різних штатах?

Байсакхі: Пенджабський Новий рік

Зазвичай Байсакхі припадає на 13 чи 14 квітня. У 2025 році його відзначали у неділю, 13 квітня. У Пенджабі та Північній Індії, зокрема, він широко відзначається як свято "весняного врожаю". Фермери та місцеві жителі з хвилюванням і радістю зустрічають початок сезону збирання врожаю. Свято уособлює в собі традиційну музику, танці та бенкети, а також барвисті ходи. Це час нових починань: люди одягають новий одяг і відвідують родичів і друзів, щоб отримати благословення на наступний рік.

Путханду: Тамільський Новий рік

Тамільські громади в Тамілнаді та по всьому світу відзначають Путханду 14 квітня. Путханду, який припадає на перший день місяця Чітірай за календарем Таміла, відзначається святковими трапезами, сімейними зустрічами та духовними ритуалами. Цього дня люди прикрашають свої будинки спеціальним підносом кані, наповненим сприятливими предметами – такими як фрукти, овочі, монети та листя бетеля. Кані розставляють з особливою ретельністю, бо люди вірять: перше, що вони побачать у Путханду, вплине на їхню удачу протягом усього року. Крім того, перед будинками створюють барвисті та хитромудрі малюнки, які називають колам. Їх роблять за допомогою рисового борошна, щоб вітати процвітання й удачу. Люди одягають новий одяг, відвідують храми та насолоджуються смачним вегетаріанським бенкетом, щоб відсвяткувати цей день.

Похела Бойшах: Бенгальський Новий рік

Згідно з календарем, новий рік в індійських бенгальців офіційно настає у вівторок, 15 квітня. У понеділок, 14 квітня, о 3:30 ранку настане свято Санкранті, яке знаменуватиме перехід. Похела Бойшакх знаменує початок 1432 за бенгальським календарем в Західній Бенгалії, Трипурі та Бангладеш. На честь цього дня очікуються урочисті ходи та культурні свята.

Пана Санкранті: Новий рік у штаті Одіша

Невіддільною частиною цього свята є Бела Пана, освіжаючий напій із плодів баїлу. Сам Новий рік тут має духовне та культурне значення й асоціюється зі здоров'ям та божественною силою. Цього дня люди читають молитви до індуїстського божества Джаганнатху, беруть участь у культурних заходах, запускають повітряних зміїв і насолоджуються традиційною кухнею, що сприяє єднанню і приносить радість.

Ронгалі Біху: Новий рік в Ассамі

З приходом Бохаг-Біху, також відомого як Ронгалі-Біху, Ассам щовесни святкує новий сільськогосподарський цикл. Очікується, що дух Ассама оживе у танцях, їжі, музиці, традиціях і зустрічах з місцевими жителями, оскільки Бохаг-Біху цього року розпочинається 14 квітня у селах і містах.

Вішу: Новий рік на малаялам

Вішу, також відомий як Малаяламський Новий рік, – важливе індуїстське весняне свято, яке відзначається переважно в Тамілнаді та Кералі. Він відзначається першого дня малаяламського місяця Чингам, символізуючи новий початок і перехід Сонця в Меша Раші. Цього дня мім'ї прокидаютсья рано-вранці, щоб вклонитися вишуканні — особливій ​​композиції зі сприятливих предметів, таких як сезонні фрукти, овочі, квіти, рис, одяг, монети, золоті прикраси та багато іншого. За традицією старійшини дарують гроші молодшим членам сім'ї як вишуккаінітам. Цей день також знаменує початок сезону фестивалю Вішу Вілакку у деяких частинах штату. Важливою частиною святкування є приготування Вішу Садх'ї – чудового бенкету, що складається з делікатесів із сезонних продуктів.

Джуд Шитал - Новий рік у Біхарі, Джаркханді

Майтхілі у Біхарі, Джаркханді та навіть у Непалі відзначають це свято як Новий рік Майтхілі. Згідно з григоріанським календарем, Новий рік Майтхілі зазвичай відзначається 14 квітня.

Де ще святкують Новий рік більше, ніж один раз?

Як Індія, є країни, які, окрім традиційного європейського, мають ще свій унікальний Новий Рік. До прикладу, у Таїланді це свято відзначають тричі – традиційний європейський (31 грудня – 1 січня), Китайський, який зазвичай припадає на січень чи лютий, також відзначається багатьма тайцями, а у квітні настає Сонгкран, традиційний тайський Новий рік.

У Казахстані та Узбекистані Новий рік відзначають двічі:

Казахстан – одного разу його святкують за європейською традицією 1 січня, а вдруге – 22 березня, у День весняного рівнодення.

– одного разу його святкують за європейською традицією 1 січня, а вдруге – 22 березня, у День весняного рівнодення. Узбекистан – взимку святкують прихід календарного року, а навесні Навруз, настання весни та нового року за астрономічним сонячним календарем.

Ба більше, у деяких країнах можна відзначити Новий рік кілька разів протягом 31 грудня – 1 січня. А все через часові пояси. Так, у Великій Британії та Австралії – по 9 часових поясів, Канада має 6, Данія та Нова Зеландія – по 5, Бразилія та Мексика – по 4, Чилі, Індонезія та Кірибаті – по 3. Серед рекордсменів тут виділяється США, де 11 часових зон, повідомляє Time and Date AS.

Зокрема, в Австралії є два сусідні містечка: Твід-Хедс в Новому Південному Уельсі та майже через дорогу – Кулангатті у Квінсленді. Тут можна почати святкувати Новий рік у першому та закінчити в другому, оскільки різниця в часі між ними – одна година, зазначає news.com.au.

Де Новий рік можна зустріти 12 разів?