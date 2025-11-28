Насправді ж є вагома причина, чому деякі ножі їх мають, пише 24 Канал.

Чому ножі мають отвори?

Багато хто помилково вважає, що ці отвори радше декоративний елемент ножа, який виділятиме його від інших. Однак це далеко не так.

Ці отвори призначені для того, щоб зробити приготування їжі зручнішим. Такі продукти, як сир можуть бути дещо складними під час різання, адже мають звичку "чіплятися" за металеву поверхню леза.

Під час нарізання сирів (особливо мʼяких і напівм’яких сортів, як брі, камамбер, горгонзола тощо), вони можуть прилипати до поверхні ножа, спричиняючи нерівні або навіть "порвані" шматки. Отвори допомагають зменшити цю проблему, тому вони запобігають прилипанню сиру до леза, мінімізують тертя та покращують процес нарізання.



Ніж з отворами краще розрізає сир / Скриншот з ютуб-відео каналу Kitchen Guy Luke

Відтак, ножі з отворами потрібні, щоб:

Сир не прилипав до леза

Коли вирішили різати звичайним ножем сир, то він "присмоктується" до металу через вакуум. Отвори порушують цей вакуум і зменшують площу контакту, тому сир легко "відходить" від ножа.

Акуратний зріз

Без отворів сир може рватися, тягнутися або злипатися, особливо якщо він холодний і щільний. З отворами ніж ковзає легше, зріз виходить рівним, а шматочки не деформуються.

