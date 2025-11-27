24 Канал з посиланням на India Today розповість, чи є така країна – і чому відповідь виявляється водночас простою і дивовижно складною.

Чи є країна, де немає жодної жінки?

Якщо розглядати питання глобально, то на Землі немає країни, де б взагалі не було жодної жінки.

Проте є країна, де частка жінок серед тих, хто там живе, надзвичайно мала. Зокрема, йдеться про Ватикан.

Це – найменша незалежна держава у світі як за площею, так і за чисельністю населення і має справді унікальний демографічний профіль, на відміну від будь-якої іншої країни. Одним із найцікавіших аспектів його населення є співвідношення чоловіків і жінок, яке відображає особливі соціальні, релігійні та адміністративні характеристики міста-держави.

Цікаво! Станом на 2025 рік кількість населення у Ватикані складає 501 людину.



Ватикан / Фото Unsplash (Caleb Miller)

У Ватикані жінки становлять ледве 5% населення. Однак варто звернути увагу на особливість цієї держави, яка своєю чергою позначається і на співвідношенні чисельності чоловіків та жінок.

На відміну від будь-якої іншої країни, в цій державі немає корінних сімей, виборців чи цивільного населення.

"Громадяни" Ватикану – це переважно священники, єпископи та духовенство, яким надається тимчасове громадянство на час їхнього перебування на посаді. В країні також присутні швейцарські гвардійці, які служать особистою охороною Папи, також за правилами складаються виключно з чоловіків. В останні роки збільшилася кількість жінок на керівних позиціях у Ватикані.

Є кілька жінок, які живуть або працюють у стінах Ватикану, – це черниці, архіваріуси, журналістки та адміністраторки. Деякі з них є членами релігійних орденів, що обслуговують дім Папи Римського або музеї Ватикану, тоді як інші – це ті, хто працюють у церковних установах. Багато з них фактично живуть у Римі та щодня їздять туди на роботу, що ще більше зменшує офіційну кількість жінок.

