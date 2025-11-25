Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC та Earth.org.

Що сталося б, якби у світі зникли бджоли?

Багато хто не задумується, але зменшення популяції бджіл загрожує цілим екосистемам, і без них світ навколо нас виглядав би зовсім інакше.

Перш за все зникнення бджіл становить загрозу для сільськогосподарського виробництва в усьому світі. 90% сільськогосподарських культур, що споживаються у світі, запилюються бджолами, серед яких більшість фруктів та овочів. Якби бджоли зникли, довелося б знайти інші, більш трудомісткі та менш ефективні способи запилення наших культур. Проте жодна людська альтернатива не може зрівнятися з ефективністю, яку створюють бджоли, коли йдеться про запилення, адже виконувати їхню роботу в тому ж масштабі чи швидкості надзвичайно важко.

Загроза виробництву продуктів становить загрозу і продовольчій безпеці. Менша кількість врожаю означає дефіцит продовольства, що в свою чергу призводить до зростання цін на харчі.

Водночас відсутність запилення бджолами буде означати зменшення кількості різновидів фруктів та овочів, що вплине як на наш раціон, так і на харчування худоби. А це в підсумку означає порушення роботи м’ясної та молочної промисловості.

Якщо бджоли зникнуть, то це загрожує чисельності та різноманітності багатьох видів рослин, яким було б важко розмножуватися без роботи бджіл для їх запилення. Такі види, як дикі орхідеї, чисельність яких значно скорочується, покладаються виключно на запилення бджолами. Без бджіл страждатимуть і рослини. Втрата бджіл також означатиме втрату багатьох екосистемних переваг, які забезпечують рослини.



Світ без бджіл призведе до жахливих наслідків / Фото Unsplash (світлина Aaron Burden)

Варто згадати і про їхній вклад у світову економіку. Сільськогосподарський сектор першим постраждає в разі зникнення бджіл, оскільки менша кількість бджіл означає менший врожай.

"Дослідження щодо втрат у яблуневих садах показало, що брак джмелів призводить до втрати половини виробництва фруктів. Це, у свою чергу, означало, що прибутки фермерів знизилися на 42% ", – розповіли у виданні.

Слід розглянути й момент "скільки б нам коштувало виконувати роботу, яку виконують бджоли?". Відповідь проста – дуже дорого.

Запилення – це безкоштовний та природний процес, проте якби у нас не було бджіл для цього, доволі скоро ми б побачили, що цей, здавалося б, безкоштовний процес насправді коштував би нам багато.

Висновок: втрата бджіл буде руйнівною – з біологічної, соціальної та економічної точки зору.

