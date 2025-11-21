Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN і Alot.

Які професії можуть зникнути до 2035 року?

Ринок праці переживає значні трансформації через розвиток технологій, автоматизацію та зміну суспільних пріоритетів. Ролі, які колись становили основу економіки, тепер ризикують зникнути до 2035 року.

Численні професії, які раніше вважалися стабільними, тепер можуть бути під загрозою через штучний інтелект, робототехніку та зміну потреб споживачів.

Загалом до 2030 року 41% компаній у світі планують скорочувати персонал через автоматизацію завдань за допомогою ШІ (штучний інтелект). Згідно з прогнозами, під найбільшим ризиком – працівники поштових служб, секретарі, спеціалісти із розрахунку зарплат.

Хоча інновації сприяють прогресу та ефективності, вони також створюють невизначеність для працівників у різних секторах.

Список професій, які можуть зникнути до 2035 року:

Податкові консультанти,

касири,

телемаркетологи,

бібліотекарі,

вантажники на складах,

техніки з ремонту годинників,

паркувальники,

спеціалісти з введення даних,

працівники поштової служби,

спортивні судді.



Професія спортивного судді може зникнути до 2035 року / Фото Unsplash, ілюстративне

Яка ситуація на ринку праці в Україні?