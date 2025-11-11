Люди схильні вірити в альтернативну історію, рептилоїдів і масонів, які правлять світом, що висадка на Місяць – фейк, знятий у Голлівуді, що Пол Маккартні мертвий, а Елвіс – живий. Що таке теорії змови, звідки вони беруться та чому люди в них вірять – розповідає 24 Канал з посиланням на LSU.

Це також цікаво Чи дійсно ми живемо у гігантській симуляції: що нова теорія говорить про походження Всесвіту

Що таке теорії змови?

Теорії змови – це структуровані розповіді, які відповідають тому, як деякі люди обробляють інформацію. Вони ґрунтуються на вірі, що всі події, які трапляються у світі, є передбаченими та запланованими якоюсь таємною організацією, що керує світом.

Кожна людина вірить щонайменше в одну з них, а може й кілька. Причина проста: існує нескінченна кількість теорій змови. Якщо провести опитування щодо всіх із них, то кожен проголосує бодай за кілька,

– розповідає професор Джо Усінський, автор книги "Американські теорії змови", у коментарі BBC. Попри поширене уявлення, типовий прибічник теорій змови – це не чоловік середнього віку, який мешкає у підвалі своєї матусі та носить шапочку з фольги. За словами професора Кріса Френча, психолога Лондонського університету, в теорії змови вірять всі соціальні класи, статі та вікові категорії. Так само, незалежно від того, чи тяжієте ви до правих або лівих поглядів, ви однаково можете знайти змови проти себе.