24 Канал з посиланням на Live Science розповідає, що відомо про "Бермудський трикутник" та яким з цих фактів можна вірити.

Що таке Бермудський трикутник та що каже легенда

Його немає на жодній мапі світу, але про "Бермудський трикутник" знають всі. Він розташований у Північній Атлантиці та простягається від атлантичного узбережжя Флориди до Бермудських островів та Великих Антильських островів.

Як міг би виглядати "трикутник" на мапі / скриншот – Британніка

Також всі знають, що це гибле місце, де постійно зникають кораблі, літаки та люди. Останні частіше, адже нібито інколи в "трикутнику" все ж знаходять кораблі, але людей на них немає, вони зникають без сліду та сигналів SOS.

Це правда?

Не зовсім. Кораблі та люди дійсно там інколи зникають. Навіть є список втрат, наразі він налічує близько 50 кораблів і 20 літаків. Його ведуть з середини 19 століття.

Корабель USS Cyclops, що навесні 1918 року зник безвісти в районі "Бермудського трикутника" / фото – Public Domain

Найвідоміші жертви "трикутника" – американський вугільний пароплав USS Cyclops, який зник у тому районі в березні 1918 року, та ескадрилья з 5 бомбардувальників (Flight 19) під командуванням американського лейтенанта Чарльза Керролла Тейлора, що зникла з радарів там же 5 грудня 1945 року під час тренувальної місії. Також таємничо зник літак, який направили на пошуки пілотів.

Тоді звідки скепсис?

Море – буйна та небезпечна стихія й катастрофи там не рідкість, кораблі та літаки гинуть у морі час від часу. Статистика все це фіксує та вперто не бачить у Бермудському трикутнику аномалії, катастрофи там в межах норми.

Це доволі бойке місце, яке є перетином багатьох морських маршрутів, які ведуть з Карибського моря до США, тому навіть за законом великих чисел там мають рано чи пізно траплятись аварії та катастрофи, а оскільки море часто ховає сліди, ці події можуть набувати ознак таємничості.

Хто автор легенди про "Бермудський трикутник"?

Це американські газетярі. Вони ж придумали гучну назву Bermuda Triangle. Дебют відбувся 1964 року у статті автора бульварної преси Вінсента Геддіса, який і розповів світу про трикутний регіон, "який безслідно знищив сотні кораблів і літаків".

Вигадку підхопили інші журналісти, навіть солідних видань, перетворивши "Бермудський трикутник" на потужні міську легенду з купою версій та теорій змов.

Найбільше цій справі прислужився, мабуть, письменник-фантаст Чарльз Берліц. У 1974 році він видав книгу про "Трикутник", яка стала світовим бестселером.

Одне з перших видань книги Чарльза Берліца про "Бермудський трикутник" / фото – eBay

Про "Трикутник" також знімали кіно, писали книги та комікси, він навіть був локацією в одній з серій "Качиних історій".

Крім Атлантиди і "Бермудського трикутника" Берліц також шукав загублений на горі Арарат Ковчег Ноя / фото – wnyc.org

Міська легенда “Бермудський трикутник” про швидко поширилась світом і навіть залетіла за "залізну завісу" до СРСР. Там сюжет про "Бермудський трикутник" показали на центральному ТБ у дуже популярній тоді передачі "Очевидне неймовірне", подавши його у традиційному радянському форматі "всієї правди ми не дізнаємось".

Також в СРСР видали книгу Берліца про аномалію. Ну, а після стьобної пісні Володимира Висоцького "Дорогая передача", який у такий спосіб взагалі-то намагався викрити фарс конспірологів, в "нерозкритий пуп Землі" повірили приблизно всі.

В чому ж таємниця?

Насправді таємниці немає, кораблі могли зазнавати у "трикутнику" аварій з різних причин.

Це міг бути людський фактор (як у випадку з втраченими в 1945 році воєнними літаками), погода (тут часті тропічні шторми та урагани), сильна течія (Гольфстрим) та великі хвилі rogue wave (до 30 метрів заввишки), несправність кораблів тощо. Поясненням катастроф може бути виявлена магнітна аномалія.

Але точно це ніяке не випромінювання з космосу або діяльність таємничих атлантів, як стверджують конспірологи.

Якщо ж ви дозріли до того, щоб дізнатися правду про атлантів і Атлантиду – читайте матеріал 24 Каналу, присвячений цій темі.