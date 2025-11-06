Що відомо про атлантів, чи існувала вони взагалі і ким могли бути насправді, а також чи варто вірити сенсаціям про Атлантиду з Тік-току? Про все розкаже 24 Канал.

Хто такі Атлант й атланти, як вони пов'язані з Атлантидою?

Атлантом античні греки називали титана – велета та напівбожество, що були наділене неймовірною силою. У давніх міфах титан Атлант тримав небо й довірив на деякий час цю місію Гераклу, щоб зібрати для нього чарівні яблука з саду Гесперид, а пізніше не дуже хотів повертатися до виснажливої роботи, але був ошуканий Гераклом і повернуся до своєї місії.

Також ми знаємо про міфічну могутню цивілізацію Атлантида завдяки давньогрецькому філософу Платону. У своїх творах (діалоги "Тімей" і "Критій") він розповів історію, яку нібито почув герой його оповідання Крітій від діда, який підслухав оповідь єгипетського жерця, про далекий острів, де живуть велети атланти.

Атланти були:

розумні;

красиві;

багаті;

успішні;

дуже сильні та всім обдаровані (гарні купці, воїни та мореплавці).

Керували атантами правителі-напівбоги з роду Атланта (тут Атлант – вже не титан, а онук бога морів Посейдона).

Все у атлантів було чудово, але на біду, Атлантиду нібито погубило наслане Зевсом стихійне лихо. Острів затопило й було знищено за "один важкий день і одну важку ніч" . Безжальна стихія залишила від Атлантиди та атлантів лише легенди та назву Атлантичний океан.

Історія, яку розповів Платон, за понад 2 тисячоліття не втратила популярності – багато разів різні правителі намагалися відшукати Атлантиду, але марно. Також вчені намагалися знайти підказки у текстах самого Платона, вдавалися до сміливих інтерпретацій та містифікацій.

Що кажуть наука, культура та конспірологія про атлантів?

Платон не розповів про фізичні риси атлантів, а більше звертав увагу на їх моральність та успішність, тому питання – ким насправді були атланти – залишилось відкритим, що дало найширше поле для інтерпретацій та вигадок. Відтак, їх кожен охочий наділяв бажаними рисами, поєднавши міфи Давньої Греції з легендами Давнього Єгипту, Межиріччя, Індії, Тибету, Мезоамерики, Старим Заповітом та купою інших епосів, де розповідається про гігантів. Всіх їх сміливо вписали в "атланти".

У 20 столітті на пошуки загиблої цивілізації відправились науковці на чолі з легендарним Жаком-Івом Кусто, але ніяких підтверджень міфу не знайшли. Натомість історія про Атлантиду та атлантів стали частиною маскультури, а завдяки коміксам DC про Аквамена історія таємничих атлантів знову стала популярною.

Як атлантів уявляє Голлівуд / постер фільму "Аквамен та загублене королівство " компанії DC Studios

Комікси про Артура Каррі, більше відомого як Аквамен, а пізніше кінопригоди цього супергероя у виконанні Джейсона Момоа під намальованою за допомогою комп'ютерної графіки водою вийшли дійсно яскравими та ефектними. Їх подивились мільйони людей по всьому світу. Тому не дивно, що це дало новий поштовх конспірологам, щоб розповідати про Атлантиду – таємну цивілізацію чи то надлюдей, чи то прибульців, що досі живуть десь на дні морському.

Правду ж про те, ким були (і є) атланти, знають лише користувачі соцмереж та інтернет-форумів, а також автори книг та “документальних” фільмів, яких безліч на Youtube (сарказм).

Популярний колаж з нібито підводними пірамідами Атлантиди та гігантським скелетом атланта / фото – скріншот з сайту конспірологів

У різних країнах навіть є товариства з вивчення Атлантиди, а себе їх учасники називають атлантологами та розповідають довірливим про віднайдені біля ужебережжя Куби підводні міста з пірамідами, показують нафотошоплені фото гігантських скелетів атлантів. Одним словом, люди розважаються як можуть.

До речі, без жартів, нині "атлантологи" активно розповідають про встановлення ДНК і визначення гаплогрупи давніх атлантів, а сперечаються лишень, хто з нині існуючих народів є справжнім нащадком давньої цивілізації, але схиляються на користь мешканців США.

Час від часу в інтернеті віруситься історія про "дослідника Дена Кларка", який таки знайшов в Карибському морі рештки давньої цивілізації, якій 12 тисяч років, і це – Атлантида. От тільки ніякого Дена Кларка не існує в природі. Це фейк, який крутиться в мережі вже років 15. І щоразу тисячі людей на це ведуться.

Так є атланти чи ні?

Хтозна, звідки ідея про Атлантиду з’явилася в голові Платона. І хоча це сталося майже 2500 років тому, мусимо визнати, історія досі багатьом видається цікавою та інтригуючою. А багато хто в це вірить.

На жаль (чи на щастя) – все це вигадки. Насправді ніякої Атлантиди та атлантів не існувало. Жодних притомних доказів протилежному наразі не наведено, є лише припущення, гіпотези та спекуляції прибічників неофіційної історії.

Втім, в якомусь сенсі атланти все ж існують, а деякі з них – буквально поруч. Бо ім'я міфічної істоти Атлант стало синонімом сильної людини. Ба більше, саме ці кам’яні пани тримають балкони та фасади будинків XIX – початку ХХ століть у Києві, Львові, Одесі та інших містах України, Європи та Америки.

Атланти серед нас / фото – Ксенія Янко, блог "Фотографії старого Львова"

А як щодо реальних втрачених цивілізацій?

