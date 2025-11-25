Про це пише 24 Канал з посиланням на Rise Art та Artstudio Lihtaryk.

Які найзагадковіші картини?

"Мона Ліза", Леонардо да Вінчі

Її створення датують 1503 роком. Це безперечно найвідоміша картина у світі, яка точно приховує не одну таємницю. За нею ховаються різні припущення, загадки та версії походження. Фактично достеменно не відомо, хто ж ця таємнича жінка на портреті.

Ходили чутки, що жінка на картині – це нібито сам Да Вінчі, одягнений як жінка. Однак найбільш достовірною версією, що це є портрет дружини флорентійського купця.

Великий захват викликає і той факт, що її очі ніби стежать за вами по всій кімнаті, що робить її ще загадковішою. Також одним з найбільш обговорюваних тем є і усмішка "Мона Лізи" і те, чому ж вона сміється саме так.



Мона Ліза" / Фото Unsplash, Jimmy Woo

"Дівчина з перловою сережкою", Ян Вермеєр

Одна з найвідоміших картин Яна Вермеєра "Дівчина з перловою сережкою" була створена приблизно у 1665 році.

Портрет цієї жінки анонімний і викликає багато питань. Дехто вважає, що це була одна з його дочок, перлина в її вусі зображує юнацьку ніжність і чистоту. Інші ж стверджують, що вона, ймовірно, була жінкою, яку кохав художник, або навіть його сусідка.

Найбільше привертає увагу її загадковий вираз обличчя і спонукало багатьох порівнювати її з "Моною Лізою" Леонардо да Вінчі.

На картині зображена молода дівчина, що повертається на глядача через плече, створюючи відчуття раптового погляду. Художник майстерно використовує світло, яке м’яко лягає на обличчя дівчини і світлотінь створює ілюзію глибини і реалістичності, завдяки чому глядач відчуває, ніби героїня стоїть прямо перед ним.

Також один з головних акцентів цього витвору мистецтва є блиск перлової сережки. Ця перлина вважається лише плодом нашої уяви.

Ця перлина занадто велика, щоб бути справжньою. Ймовірно, це імітація перлини. Вермер намалював її лише двома мазками білої фарби. Так, художник вдало обманює наш мозок, який буквально в повітрі домальовує сережку. Як би ви не приглядались, ви не побачите застібки, яка б з'єднувала прикрасу з вухом дівчини.



"Дівчина з перловою сережкою" / Фото з офіційного сайту музею Мауріцхейс

