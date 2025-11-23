24 Канал розповість про деякі традиції на весіллях в різних країнах світу з посиланням на Кhush wedding та Тelegrafi.

Які є незвичні весільні традиції у світі?

Розпилювання колоди бензопилою

Цей звичай поширений в Німеччині. Там наречений і наречена дотримуються традиції, відомої як Baumstamm Sägen, де від пари очікується, що вона розпиляє бензопилою колоду на дві частини. Оскільки це завдання, яке мають виконувати двоє людей, Baumstamm Sägen символізує силу пари, коли вони стикаються з труднощами у своєму шлюбі.

Плювання на наречену

Якщо вас запросили на весілля в Кенії, не дивуйтеся, якщо побачите, як батько нареченої плює на її сукню на щастя. Для народу масаї в Кенії плювання на когось вважається виявом поваги. Виконуючи цей ритуал, батько висловлює свої сподівання на благополучний шлюб.



В Кенії батько може плюнути на весільну сукню нареченої / Фото Unsplash, nikki gibson

Ритуал плачу протягом місяця

За місяць до церемонії наречені народу Туцзя в Китаї повинні плакати протягом однієї години щодня. Через десять днів після початку ритуалу до неї приєднується її мати, а через десять днів – бабуся нареченої. Відомий як Цзо Тан, цей ритуал сягає часів Воюючих держав у Китаї, коли мати принцеси Чжао розплакалася на її весіллі.

Таємне "зникнення" з весілля

У Венесуелі молодята таємно залишають вечірку. Там існує традиція, коли наречені таємно залишають весільний прийом, не попрощавшись з гостями. Цікаво, що вважається, що ця традиція приносить удачу.



Наречені у Венесуелі можуть таємно покинути церемонію / Фото Unsplash, Tom Pumford

Жодних усмішок від наречених

У Конго наречений і наречена повинні пройти всю весільну церемонію, не сміючись і навіть не посміхаючись. Їм не рекомендується сміятися протягом усієї події. Це стосується церемонії, прийому гостей і навіть весільних фотографій. Посмішка означала б, що пара не серйозно налаштована на шлюб.

Які традиції можуть дивувати туристів?