Спостерігаючи за традиціями різних країн, це спонукає до роздумів, що вони означають. Ба більше, деякі звичаї точно можуть здивувати. Які традицій дивують туристів пише 24 Канал з посиланням на Wordpress Travelawaits і Centrum-air.

Які традиції з усього світу можуть здивувати туристів?

Фестиваль La Tomatina в Іспанії

Ла Томатіна – щорічний фестиваль, який відбувається в Іспанії у місті Буньйоль. Фактично, це найбільша "битва" помідорів у всьому світі. Кожен житель міста Буньйоль, а також приблизно 50 000 відвідувачів з усього світу, беруть участь у найбільшій "кулінарній битві", відомій людству.

До слова, цього року фестиваль Ла Томатіна відзначає своє 80-річчя, вперше він був започаткований у 1945 році як місцевий захід для дітей. За десятиліття дійство перетворилося на жваве видовище.

Як відбувається "бій" помідорами: дивіться відео

Віддати честь сороці у Британії

Іноді, йдучи вулицею десь у Британії, можна побачити, як хтось віддає честь сороці. Спершу це може видатися доволі дивним, однак вони просто дотримуються давньої традиції.

Є стара дитяча пісенька про сорок, яка звучить так: "Одна на смуток, дві на веселощі". Тож зустріч з однією сорокою асоціюється з невдачею. Вітаючи сороку, люди вірять, що відлякують цю невдачу.

Фестиваль мавпячого фуршету в Таїланді

Під час подорожі до Таїланду туристи можуть знайти незвичні речі, але, мабуть, найдивнішою є щорічний фестиваль мавпячого фуршету в Лопбурі, Бангкок. Це свято проводиться на честь тисяч мавпочок, які вважаються символом удачі та процвітання. Під час фестивалю, який проходить наприкінці листопада, на площі перед стародавнім храмом Пхра Пранг Сам Йот встановлюють величезні столи з такими частуваннями, як фрукти, овочі, рис, кукурудза та солодощі. Щойно починається церемонія, сотні мавп поспішають на бенкет, влаштовуючи справжнє свято.

Не стукати келихами, коли п'єте в Угорщині

Бувши в Угорщині, багатьох може здивувати, що в барі не прийнято стукати келихами. Ця історична традиція сягає 1848 року. Легенда свідчить, що після угорської поразки в революції 1848 року австрійські військові чиновники святкували це, цокаючи келихами для пива, що спонукало угорців поклястися не робити цього протягом 150 років.



В Угорщині не стукаються келихами / Фото Unsplash, ілюстративне

Полтерабенд у Німеччині

Перед одруженням молодята дотримуються традиції під назвою Полтерабенд, коли вони розбивають порцеляну, щоб принести удачу у свій шлюб.

"Чорний день" у Південній Кореї

Всі ми знаємо, що День святого Валентина відзначається у всьому світі щороку 14 лютого. Але в Кореї та деяких інших азійських країнах лише дівчата дарують хлопцям шоколад у День святого Валентина, а щороку 14 березня хлопці дарують дівчатам цукерки у відповідь у так званий "Білий день".

Але особливе місце в цій низці дат займає 14 квітня – "Чорний день", який перетворився на іронічне свято для самотніх людей. Ті, хто не отримав жодного подарунка за попередні місяці, збираються разом, одягають чорний одяг і йдуть їсти чорну локшину чжаджанмьон – страву з пшеничної локшини з густим соусом із ферментованих бобів. Одягання чорного одягу не є обов'язковим, але додає містики. Цей день сповнений легкого гумору та самоіронії.

Випікання грошей у їжу в Болівії

Ця традиція повʼязана із Новим роком. Хоча багато людей з нетерпінням чекають смачних страв у новорічну ніч, болівійці підходять до святкування на більш високому рівні. Вони випікають гроші у солодкі вироби, такі як торти. Вважається, що той, хто знайде монету, матиме удачу в наступному році.

