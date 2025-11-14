24 Канал з посиланням на The Guardian та статті з Британської енциклопедії розповідає про найстаріше місто на планеті, де воно розташоване, хто там живий у стародавні часи та хто живе нині. Так, це не обмовка, це місто існує й нині.

Про яке місто мова та де воно розташоване?

Мова про місто Єрихон, воно нині знаходиться на території Палестини на Західному березі річки Йордан в оазі неподалік Мертвого моря. Це дуже вдале та стратегічно вигідне розташування, тому не дивно, що в сиву давнину люди обрали його для життя.

Сучасний вигляд Єрихону / фото – блог andy_travelua

Місто Єрихон відоме з Біблії, точніше книги Ісуса Навина зі старого Заповіту. Там описується, як місто взяли приступом за допомогою божественного втручання євреї, які повернулися з єгипетського полону.

У тексті особлива увага робиться на стіни Єрихона, які були неприступні для людей, але нібито були зруйновані після того, як 7 юдейських священників обійшли місто 7 разів з ковчегом Заповіту та засурмили в труби з баранячого рогу. Після чого стіни Єрихону впали й євреї увійшли в місто та влаштувала там різанину.

Взяття Єрихона на картині митця 19 століття Юліуса фон Каролсфельда / фото – Public Domain

Історики вважають, що текст про облогу Єрихону в Біблії датується початком 1 тисячоліття до нової ери, а самі описані події могли відбутися в проміжку між 1550 та 1200 роками до нової ери. Проте, насправді місто Єрихон значно давніше.

Скільки Єрихону років?

Останні археологічні розкопки говорять про те, що Єрихону може бути понад 10 тисяч років. І це робить Єрихон найдавнішим відомим містом людей на планеті.

Розкопки Єрихону тривають вже понад 100 років, з 1868-го, і весь час дивують та відкривають невідомі сторінки.

Чому Єрихон так дивує науковців?

Почати з того, що 10 тисяч років тому не Землі був так званий Кам'яний вік. Людство не знало металів та писемності, лише тільки готувалося починати освоювати землеробство та скотарство.

Люди, а це були вже Homo sapiens, промишляли полюванням, рибалкою, збиральництвом та жили в умовах первісних общин.

Вважається, що перехід до цивілізації відбувся завдяки появі міст, тобто укріплених поселень, де мешкали не одна чи декілька споріднених родин, а вже сотні чи навіть тисячі людей. Відносно масово перші міста чи (як кажуть вчені) протоміста почали з'являтися у 3 третьому тисячолітті до нашої ери, тобто 5000 років тому. Це дало старт цивілізації та появі держав.

На місці розкопок вежі Тель аль Султан в Єрихоні / фото – блог andy_travelua

Але це все теорія, бо у випадку Єрихону ми маємо поселення площею 40 000 м² з кам’яними стінами та кам’яними баштами (вежа Тель аль Султан, якій 10 400 років збереглася й донині), що процвітало ще в 9 тисячолітті до нової ери.

Це дійсно розрив шаблону, який перевертає наші знання про прадавні часи, тогочасні технології та суспільні відносини. Можливо, саме з Єрихону почалася славетна "неолітична революція", тобто перехід людства від збиральництва до землеробства. Тобто, місто і є колискою людської цивілізації. На жаль, подробиць, а тим більше імен давніх героїв ми не знаємо.

Хто у Єрихоні жив у давні часи?

Першими мешканцями Єрихону були представники так званої Натуфійської культури, що вважається автохтонною для східного Середземномор'я, хоча деякі історики звертають увагу на великий вплив людності з Північної Африки.

Розкопані рештки Єрихону / фото – блог andy_travelua

Антропологи описують цих людей як європеоїдів невисокого (до 150 сантиметрів) зросту з видовженими черепами. Основними заняттями були охота та рибальство, але в Єрихоні вони вже почали вирощувати злаки. Вважається, що саме представники Натуфійської культури першими приручили собак.

Згодом на зміну натуфійцям прийшли так звані "неолітичні поселенці". Їх нащадки – біблійні хаанейці мешкали в Єрихону у Бронзову добу, згодом їх витіснили юдеї (той самий Ісус Навин), при чому корінні мешканці не зникли, а частково асимілювалися.

Розкопані рештки Єрихону / фото – блог andy_travelua

У пізніший час в Єрихоні мешкали римляни, візантійці, араби та знову євреї. В сучасному Єрихоні мешкають палестинські араби, євреї та місцеві християни. За оцінками 2020 року, населення самого міста Єрихон становило близько 22 тисяч.

Які інші найдавніші міста планети, життя в яких ніколи не припинялося?

Дамаск (Сирія)

Алеппо (Сирія)

Біблос (Ліван)

Пловдив (Болгарія)

Афіни (Греція)

Якщо ви не знайшли в цьому переліку Атлантиди, не дивуйтесь, це лише легенда.