24 канал розповідає про давні та не дуже давні міста, які зникли під землею або були знищені водою.

Читайте також Атлантида була не одна: які 5 міст по всьому світу зникли

Яке найвідоміше в світі місто, що зникло під землею?

Безперечно найвідомішим містом, що зникло під землею є Троя. Місто, оспіване в легендарній поемі Гомера "Іліада", тривалий час вважалося вигадкою та міфом.

Яким же був шок людства, коли 1871 року німецький археолог Генріх Шліман розкопав та знайшов під землею на території сучасної Туреччини рештки давньої Трої.

Віднайдені руїни Трої / Фото – Pexels

Точніше археолог знайшов одразу декілька "міст", які будували на одному й тому самому місці. Те поселення, яке вчені називають Троя VIIа, датується 13 століттям до нашої ери та вважається тим самим.

Археолог підтвердив, що воно було взято штурмом і загинуло у вогні. Знахідка Шлімана змусила людство переглянути свої уявлення про історію та повірити у реальність давніх міфів, зокрема, легенди про Атлантиду.

До теми Чи справді Атлантида існувала

Чи йдуть міста під землю чи під воду у наш час?

Не треба вважати, що міста зникали під землею чи під водою виключно в давні часи. Це може відбуватися і в нашу епоху. Яскравий приклад – старовинне українське місто Новогеоргіївськ, що колись було райцентром Кіровоградської області, а до того – важливим козацьким центром.

Більшість, мабуть, навіть не знає про його існування, а там, між іншим, мешкали майже 10 тисяч людей. За визволення міста від нацистів в 1943-му році під час Другої світової віддали свої життя 7 000 солдатів.

Нині на місці Новогеоргіївська – Кременчуцьке водосховище / фото – "Історична правда"

Історія Новогеоргіївська (також в різний час місто називалося Крилів і Олександрія), яка налічувала декілька віків, зупинилась 1961 року. Тоді воно стало жертвою радянської мегаломанії та було затоплено. Нині на місці давнього козацького містечка – Кременчуцьке водосховище.

Чи є схожі випадки в інших країнах?

Але не треба думати, що лише в СРСР не рахувалися з людьми заради нібито вищих цілей. У 1959 році на Іспанії через помилку в розрахунках інженерів прорвало дамбу плотини Вега-де-Тера й велика вода знищила містечко Рібаделаго-В'єхо, в якому мешкали 549 людей.

Рятувальники знайшли 28 тіл загиблих, понад 100 людей досі вважаються зниклими безвісти.

На місці зруйнованого містечка Рібаделаго-В'єхо / фото – El Mundo

Про інші зниклі міста читайте в матеріалі 24 Каналу. Ми підготували детальний огляд 5 міст-привидів, які можна відвідати туристам.