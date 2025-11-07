Що відомо про Атлантиду, чи існувала вона взагалі, де могла бути розташована та які території нині претендують на те, щоб вважатися її частинами? Читайте про ці таємниці історії в матеріалі 24 Каналу.

Хто придумав Атлантиду?

Міфу про Атлантиду маємо дякувати давньогрецькому філософу Платону. Він жив майже 2400 років тому і розповів про таємничий острів, який населяли нащадки бога морів Посейдона.

Це була високорозвинена цивілізація ідеальних людей, які були заможні, красиві та розумні, а ще – войовничі. Вони захопили майже весь відомий людям світ, давши завойованим народам свої технології та знання. Платон стверджував, що атланти навчили єгиптян будувати піраміди та вираховувати рух світил. І ще багато іншого.

На жаль, матеріальних нагадувань про себе атланти не залишили, бо накликали гнів богів, які знищили Атлантиду за добу. І від неї залишились лише легенди.

Платон та Аристотель на фресці Рафаеля / Public domain

За Платоном, ті події відбувались приблизно за 9 000 років до нього, а сам він надав право розповісти про Атлантиду своєму герою – Крітію, який нібито почув цю історію від діда, який нібито підслухав розмову грецького правителя і мудреця Солона з єгипетським жерцем, який був одним з останніх носіїв знань про давню цивілізацію.

Де за легендою була Атлантида?

Атлантида була гігантським островом і цей острів був розташований десь за Геркулесовими стовпами (сучасний Гібралтар). Власне, від імені мешканців Атлантиди – атлантів – і походить назва Атлантичний океан.

Чи можна вірити Платону?

Якщо буквально сприймати слова Платона, виходить, що Атлантида існувала в часи, коли на Землі панував Кам’яний вік і люди не знали нічого з того, чим нібито відзначалися атланти. Але тоді фізично ще не було цивілізації в Єгипті та Греції, люди не знали металів і не могли здійснювати морські подорожі. Тому слова про 9000 років точно не слід сприймати буквально.

Навіть у наш час ми точно не можемо сказати, а подекуди уявити, що було 200 років тому, не знаємо імен своїх прапрабабусь. У нас є писемність і ми живемо в час тотальної грамотності, натомість в часи Платона писати та читати могли лише обрані, знання здебільшого передавались усно. А ця "технологія" працює як зіпсований телефон і історичні події при переказі набувають міфічних рис.

Так і народжуються легенди. Їх деконструкція – цікава справа, але при цьому складна і не особлива точна, дуже велика спокуса підігнати потрібні висновки, використовуючи нашу перевагу – післязнання. Але ці перешкоди мало кого зупиняють, тому людство, забувши Арістотелеве "Платон мені друг, але істина дорожча", продовжує шукати Атлантиду, а людська фантазія – народжувати все нові припущення та теорії.

Звідки могла взятись історія про Атлантиду?

Історики знають, що вже в часи Платона греки та фінікійці запливали за Геркулесові стовпи і, навіть відвідували Канарські острови, огинали Європу і допливали до Скандинавії та Балтії. Втім, ніяких згадок про Атлантиду чи її рештки ніхто з греків, крім Платона, не залишив.

Не підтверджується гіпотеза, що залишками Атлантиди є Канарські чи Азорські острови. Археологія – наземна та підводна – не бачить там залишків давньої цивілізації. На Канарах в часи Платона мешкали дикуни гуанчі, які навряд можна було їх назвати нащадками атлантів (генетика вважає їх мігрантами з Північної Африки), а Азори заселили взагалі тільки в 15 столітті.

Зображення Атлантиди на мапі 17 століття / Public domain

Популярною є версія, що насправді Атлантидою міг бути не величезний острів в Атлантичному океані, а менший в Середземному або Егейському морях, а Платон чи то перебільшив, чи то не так зрозумів давні перекази. Регіон цей сейсмічно небезпечний і землетруси дійсно знищували давні міста, що могло стати відправною точкою для легенди. Затоплені давні міста в районі Кікладського архіпелагу – доведений археологами факт, одне з них цілком могло стати прототипом Атлантиди.

Грекам було відомо про давню цивілізацію на Криті, яка загинула внаслідок так званої "катастрофи бронзової доби" (сучасний науковий термін, тоді в усьому звинувачували богів) Та цивілізація лишила по собі легенди та руїни палаців, які, на думку греків, не могли побудувати звичайні люди (ці технології були втрачені), а боги. Звідти вже один крок до атлантів й Атлантиди.

Після того як наприкінці 19 століття археологи знайшли Трою, яка до того вважалася легендою, світ повірив і в можливу реальність Атлантиди. Її шукали все 20 століття, а у наш час легенда завдяки соцмережам переживає ренесанс. На жаль, не обходиться без конспірології та відвертих фейків (найвідоміший – про експедицію вигаданого дослідника Дена Кларка), які в час фотошопу та згенерованих ШІ "пруфів" стають все "правдивішими" та час від часу "запалюють мережу".

Один з таких пранків, який вийшов з-під контролю і вже понад 2000 років не дає людям спокою, є легенда про атлантів – надлюдей, що населяли Атлантиду та значно випереджали всі інші цивілізації. Що насправді відомо про атлантів, чи могли вони існувати, та чи варто вірити "фактам" з тік-току та інстаграму – читайте в матеріалі 24 каналу.