Деякі породи люблять кусатися. І часто це зовсім не ті, від яких очікують агресії. Які породи собак частіше за інших кусаються – розповість 24 Канал з посиланням на Daily Express і The Scotsman.

Цікаво 5 популярних порід собак, які вивели штучно

Кусючі породи: від яких собак менш за все очікуєш на агресію?

Джек-рассел-тер'єр

Маленький розмір тварини часто вводить в оману. Однак насправді це вибух енергії, мисливського азарту та впертості. Без щоденних навантажень, чітких правил і занять собака швидко накопичує напруження. У такому стані спроби вхопити за ногу чи руку стають способом "випустити пару". Для цієї породи потрібні активні власники та структуроване життя.



Джек-рассел-тер'єр / Фото Unsplash

Сибірський хаскі

Це порода не для собаківника-початківця. Вони розумні та грайливі, але можуть стати агресивними, галасливими та руйнівними. Також можуть кусатися. Стається це, якщо тварини не отримують достатньої кількості вправ, яких потребують, або якщо їхній власник не повністю заявляє про своє домінування.



Сибірський хаскі / Фото Unsplash

Кокер-спанієль

Кокерів часто сприймають як ніжних і безконфліктних собак, і саме це грає проти них. Порода схильна до хронічних вушних проблем, які можуть довго залишатися непоміченими. Біль і дискомфорт, особливо коли собаку тягнуть за вуха або торкаються діти, часто стають причиною захисної реакції. Це може бути не агресія, а реакція на біль.



Кокер-спаніель / Фото Unsplash

Чау-чау

Чау-чау – дуже відданий собака, а це означає, що небезпека укусу господаря відсутня. Проблеми можуть виникнути, коли вони думають, що їхньому власнику погрожують або якщо вони виступають проти незнайомця. Це означає, що їх слід постійно тримати під суворим контролем.



Чау-Чау / Фото Unsplash

Чихуахуа

Одна з найменших порід і водночас рекордсмен за кількістю укусів. Чихуахуа часто надмірно оберігають, носять на руках і не навчають базовим правилам поведінки. У результаті собака живе в постійному стресі, реагує на страх і захищається так, як уміє. Коли ж таку породу виховують як повноцінного собаку – з тренуваннями й соціалізацією – вона демонструє зовсім інший бік характеру.



Чихуахуа / Фото Unsplash

Бордер-коллі

Один із найрозумніших собак у світі. Але варто пам'ятати, що їх розводили для того, щоб пасти худобу та захищати її, за необхідності використовуючи зуби. Вони цілком можуть вкусити господаря під час гри або тренування, але суворе слово дасть їм зрозуміти, що це неприйнятно. У всіх інших випадках це люблячі та ніжні сімейні собаки.



Бордер-коллі / Фото Unsplash

Такса

Представники цієї породи можуть мати "синдром маленької собаки", тобто вони компенсують свій невеликий розмір нечемною та іноді агресивною поведінкою за умови поганої соціалізації та виховання. Також такси мають мисливські інстинкти, тому їм не варто жити під одним дахом з дрібними тваринами – хом’яками, щурами та мишками.

Які великі собаки найагресивніші?

Німецька вівчарка

Одна з найпопулярніших порід у світі. Відома своєю відданістю та захисними інстинктами. Вівчарки розумні, сильні й упевнені в собі, але масова популярність зіграла з ними злий жарт. Через неконтрольоване розведення протягом десятиліть у деяких ліній погіршилися здоров’я та стабільність психіки. У поєднанні з неправильним вихованням це призводить до того, що порода регулярно фігурує у зведеннях про укуси.



Німецька вівчарка / Фото Unsplash

Ротвейлер

Це собака, створений для охорони та захисту. Іноді він отримує незаслужену репутацію агресивного. Більшість ротвейлерів – дуже ніжні собаки, але якщо їх не дресирувати належним чином, у них може виникнути небезпечна звичка нападати з метою самооборони, коли реальний рівень загрози невеликий.



Ротвейлер / Фото Unsplash

Тоса-іну

Це собака японського походження, що виведений для боїв. Як і всі собаки, вони можуть стати ніжними домашніми тваринами, якщо їх правильно дресирувати. Але це серйозне завдання, і завжди є шанс, що вони можуть сильно вкусити, якщо налякані або стривожені.

Агресія тоса-іну: дивіться відео

Пітбультер'єр

Вони заборонені у Великій Британії, але залишаються популярною домашньою твариною в США. Основна проблема із собаками цього типу не тільки в тому, що вони з більшою ймовірністю вкусять, ніж інші породи, а у тому, що їхній укус настільки сильний, що може завдати серйозної шкоди. І це призводить до кількох смертельних випадків щороку.

Усе про породу пітбультер'єр: дивіться відео