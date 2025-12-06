Про це пише 24 Канал з посиланням на BestLife.

Дивіться також Цього майже ніхто не знає: для чого у пакетах з-під чипсів всередині срібляста підкладка

Які собаки довго живуть?

Ланкаширський Хілер – від 12 до 16 років

Згідно з дослідженням Scientific Reports, породою собак з найдовшою середньою тривалістю життя (15,4 роки) був ланкаширський хілер. Ця порода важить не більше семи кілограмів та має коротке, але міцне тіло.

Чихуахуа – від 14 до 16 років

Незважаючи на свої маленькі розміри, вони, як правило, дуже здорові та не особливо схильні до розвитку раку, пояснює Рей Спраглі, доктор ветеринарної медицини.



Чихуахуа / Фото Unsplash (Jairo Alzate)

Тибетський спанієль – від 12 до 16 років

Згідно з дослідженням Scientific Reports, собака з ще одним найкращим показником довголіття (15,2 роки) – це тибетський спанієль, невелика, грайлива порода, яка зазвичай не перевищує 25 сантиметрів і важить не більше 6,5 кілограм.

Також до довгожителів можна віднести:

Австралійський пастуший собака від 12 до 16 років,

Бішон-фрізе від 12 до 16 років,

Вест-хайленд-вайт-тер'єр – від 12 до 15 років,

Мініатюрний пінчер від 12 до 14 років.

Загалом дослідження показали, що маленькі собаки зазвичай живуть довше, ніж великі породи, оскільки останні більш схильні до проблем із суглобами та кістками, шлункових розладів та інших проблем. Великі породи собак також мають вищі показники серцевих захворювань, артриту та раку з віком.

Дивіться також Доісторичні велетні: які тварини жили колись на території України

До слова, є популярні породи собак, які вивели штучно, але про які ви могли не здогадуватися. Йдеться про бордер-коллі, пудель, німецька вівчарка, французький бульдог та лабрадор ретривер.