24 Канал розповість про доісторичних тварин, які колись мешкали на українських землях.

Дивіться також Це вас здивує та шокує: неймовірні факти про Антарктиду до Дня цього континенту

Які тварини жили в Україні в доісторичні часи?

Південні слони

Ці тварини мешкали приблизно 3 – 5 мільйонів років тому на узбережжі Азовського моря. Висотою вони могли сягати 4,5 метра. В 1940-х роках археологи знайшли майже ідеально збережений скелет одного з цих слонів біля Бердянська, про це писали у виданні zprz.city.



Скелет стародавнього слона / Фото опубліковане виданням zprz.city.

Шерстисті носороги

Такі доісторичні істоти мали надзвичайну вагу – близько 3 тонн та жили на території сучасного Мелітополя приблизно 10 тисяч років тому. Їхні кістки досі знаходять на берегах моря та в полях.

Вчені змогли відновити зовнішній вигляд цих тварин завдяки наскельним малюнкам наших предків. Їхнє тіло було вкрите густою шерстю, а великі роги мали до 15 кілограмів та захищали від хижаків.

Ракоскорпіони

На території Хмельниччини знайшли останки ракоскорпіонів – предків сучасних скорпіонів, які жили 427 мільйонів років тому. Вони мали шокуючі розміри: від 10 сантиметрів до 2 – 3 метрів.

Динотерії

Ця тварина – величезна хоботна тварина, що нагадувала частково слона, частково моржа, частково тапіра. Динотерії мали велике тіло з довгими ногами й сягали 5 метрів у висоту. Дорослі тварини в середньому важили 8 тонн, найбільші – 15 тонн. У кожній щелепі динотерій мав по десять зубів.

В експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігаються унікальні знахідки – права частина нижньої щелепи, бивень та фрагменти кісток динотерія, що були виявлені були у 1965 році в селі Чернихів на Тернопільщині у відкладах пліоцену (неоген).

Також останки знайшли неподалік Маріуполя. Спершу гадали, що це мамонт, але невдовзі зʼясувалося, що це був динотерій.



Динотерії / Фото Тернопільського обласного краєзнавчого музею

Плезіозаври

Ці морські мешканці жили 145 – 66 мільйонів років тому. Їхні останки знайшли у Харківській області біля Ізюму двічі: в 1899 році та в 1990-х. Ці водні гіганти мали 4 метри у довжину та харчувалися рибою та іншими рептиліями. Вони мали кінцівки у вигляді ласт, та довгу шию.

Мегалодони

Багато мільйонів років тому на території нинішнього Краматорська плавали гігантські акули – мегалодони, про що вказували пресслужбі Краматорської міської ради. Довжина їхнього тіла, за припущенням палеонтологів, була від 13 до 18 метрів.