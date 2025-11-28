24 Канал з посиланням на Gadgets Мiddle Еast розкаже про найдивніші девайси, які існують в природі.

Які є найдивніші гаджети?

Цифрова "виделка-уповільнювач"

Одним з пристроїв, про який ви могли не чути, але він існує, є цифрова виделка, яка уповільнює тих, хто швидко їсть. Французька компанія HAPILABS у 2013 році представила HAPIfork. Цей цифровий прилад відстежує швидкість вашого харчування та вібрує, коли ви їсте, ніби тренуєтеся взяти участь у змаганнях.

Цифрова виделка, яка уповільнює тих, хто швидко їсть: дивіться відео

Тостер з селфі

Це один із тих дивних технологічних пристроїв, які важко уявити. Простими словами, за допомогою цього девайсу можна отримати своє селфі на тостері. Він друкує ваше обличчя на тості за допомогою лазерної технології. В одному з матеріалів видання The Guardian, де описували огляд кухонних гаджетів, серед яких і є цей тостер, пишуть, що зображення відтворюється шляхом вибіркового випалювання.

"Це призводить до надзвичайно нерівномірного підсмажування: місцями недосмажене, місцями обвуглене. Чим чіткіше зображення, тим менше воно неїстівне", – пишуть там.

Тобто попри всю нестандартність гаджету, тут не обійшлося без нюансів.



Тостер, що робить тости з портретами селфі / Фото Martin Godwin (The Guardian)

"Трав'яна" зарядна станція

Ця станція має такий вигляд, ніби ви впустили смартфон на газон. Цей девайс доповнений реалістичною травою, під якою розміщена зарядна станція для кількох різних гаджетів.

Дизайн приховує адаптери живлення та кабелі і, як пишуть, у виданні, "надає сучасним технологіям природний вигляд".



Зарядна станція Grassy / Фото з відкритих джерел

У світі технологій креативність іноді вражає, створюючи дивні та захопливі пристрої.